Asesinan al mítico doblador latino de Sheldon Cooper en ‘The Big Bang Theory’ y Joey en ‘Friends’

El mundo del doblaje en Latinoamérica amanece devastado tras conocer que Luis Alfonso Mendoza, uno de sus dobladores más prestigiosos, ha fallecido víctima de un tiroteo en la colonia de Portales del Norte, en Ciudad de México.

El artista iba, presuntamente, junto a su esposa y su cuñado, quienes también murieron durante el altercado. Los hechos del mismo aún no han sido esclarecidos y se desconoce si fue un atentado fortuito o un robo a mano armada que acabó en tragedia.

El mundo del doblaje pierde una gran voz y el mundo a un gran ser humano, descanse en paz Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/y5zfinZOuU — Doblaje Mexicano (@MXDoblaje) March 1, 2020

Aunque Mendoza no sea muy conocido en España, en México es uno de los actores de doblaje más famosos. Ha puesto las voces de Joey en Friends, de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, de Dexter en El laboratorio de Dexter y de Son Gohan en Dragon Ball, entre otros tantos personajes de series de éxito como El príncipe de Bel Air, la película Karate Kid o el mismísimo Pato Lucas.

Sus compañeros del gremio y familiares han sido quienes han dado la noticia a través de sus redes sociales, y se han deshecho en elogios hacia él, de quien destacan su humor y calidez como persona.

Uno de los más emotivos fue Mario C. Castañeda, compañero de Mendoza, quien escribió el siguiente mensaje, uno de los más compartidos en redes sociales: "Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...".

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

Luis Alfonso Mendoza tenía 55 años y una carrera de más de treinta años de experiencia a sus espaldas. Comenzó en el doblaje de telenovelas con tan solo 12 años y su voz, con los años, se convirtió en un icono popular reconocible hasta más allá del charco.