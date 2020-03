10 canciones de Wham! y George Michael en solitario

El 28 de febrero de 1986 se separaban Wham!, el dúo musical formado por George Michael y Andrew Ridgeley. Michael ya había alcanzado la popularidad en los ochenta como miembro del grupo pero fue tras separarse de su compañero artístico cuando se consolidó como estrella indiscutible de la historia del pop y del soul.

Después de su muerte, el 25 de diciembre de 2016 (tenía 53 años), George Michael sigue presente en nuestro recuerdo gracias a un legado de maravillosas canciones que recordamos a continuación: éstas son algunas de las mejores canciones de Wham! y de los primeros años de la carrera en solitario de George Michael (finales de los ochenta y principios de los noventa).

10 grandes canciones de Wham! y George Michael en solitario

Wake Me Up Before You Go-Go - Wham! (1984). Antes de lanzar Wake Me Up Before You Go-Go, Wham! tenían 4 singles en el top ten de las listas británicas, pero aún no habían conquistado las norteamericanas. Fue con esta canción con la que lograron llegar al número 1 en Estados Unidos.

Last Christmas – Wham! (1984). George Michael escribió y produjo Last Christmas cuando formaba parte de Wham!; el tema fue single de Music from the Edge of Heaven, último álbum de estudio del dúo británico. La canción habla de una ruptura amorosa y del momento en el que te encuentras con tu ex al año siguiente. Con más dos millones de copias vendidas, Last Christmas es el single británico más vendido de todos los tiempos, pero nunca alcanzó el número uno. Como todo buen clásico, ha sido uno de los temas más versionados de la historia de la música.

Freedom - Wham! (1984). Freedom se publicó en el punto álgido de la carrera de Wham!. Compuesta y producida por Michael, llegó al número 3 de las listas de pop americanas y fue su segundo número 1 en Reino Unido. No confundir con otro hit de George Michael de los 90, que también se llamó Freedom y se considera como una de sus mejores composiciones.

Everything She Wants - Wham! (1984). Una de las pocas canciones de Wham! que George Michael rescataba para su repertorio en solitario. En Reino Unido fue publicada como cara B del single Last Christmas y estaba incluida en el álbum Make It Big del dúo; en Everything She Wants Michael decide prescindir del saxo y dar protagonismo a los sintetizadores, además de dotarla de una letra y una interpretación vocal muy reseñables. Todo en la canción es propio de un single pop redondo.

Careless Whisper - George Michael (1985). Posiblemente la canción con la que se consolidó como uno de los compositores más prolíficos del pop y soul de los ochenta. Co-escrita junto a Ridgeley, se lanzó como tema de Wham! en EE. UU. pero se considera el primer éxito en solitario de Michael. Careless Whisper ha sido versionada por artistas como Ben Flods & Rufus Wainright o Postmodern Jujebox, entre otros.

I Want Your Sex – George Michael (1987). Censurado en muchas radios norteamericanas e inglesas (sustituyeron la palabra ‘sex’ por ‘love’), I want your sex fue otro de los grandes éxitos de George Michael; con un claro contenido sexual y un ritmo muy funky, alcanzó el número 2 de las listas pop de EE. UU. y el 3 en Reino Unido.

Faith – George Michael (1987). Las expectativas sobre el primer álbum en solitario de Michael eran muy altas: 6 singles de Wham! habían llegado al top ten y 3 al número 1 en solo tres años. Faith daba título al disco y en ella desplegaba toda su elegancia a través de una producción y letra impecables. El tema triunfó en todo el mundo y fue el single más vendido en 1998.

Freedom! 90 – George Michael (1990). Al título de este tema se le añadió el ‘90’ para distinguirla del hit de Wham!; En 1990 George Michael estaba un poco harto de la imagen que se tenía de él y esta canción -así como su videoclip- sería un reflejo de ello. Freedom! 90 también alcanzó el top ten de las listas norteamericanas.

Jesus To a Child - George Michael (1996. George Michael escribió Jesus to a Child en homenaje a su pareja, Anselmo Feleppa, que murió en 1991, víctima del SIDA. Perteneciente al álbum Older, fue la primera canción de Michael en solitario que llegó al número 1 de las listas de pop inglesas y también se mantuvo entre los diez primeros puestos en USA.

Fastlove - George Michael (1996). Fastlove fue otro de los singles de Older, el comeback album de George Michael. Una oda a las relaciones sexuales sin ataduras que llegó al top ten en USA y que fue su último número 1 en Reino Unido. También estuvo nominada a Mejor Single Británico en los Brit Awards de 1997.

BONUS TRACK

Outside - George Michael (1998). En 1998 George Michael fue arrestado por mantener relaciones sexuales en un baño público; tras el incidente, dio a conocer abiertamente su orientación sexual y sacó el single Outside, una respuesta sarcástica a la polémica que generó aquella anécdota y que también quiso plasmar en el videoclip. La canción llegó al número 2 de las listas inglesas.