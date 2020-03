En un esfuerzo para enseñarle al mundo de lo que son capaces las cámaras del iPhone 11 Pro, Apple ha desvelado que el último single que ha lanzado Lady Gaga, “Stupid Love”, se grabó en su totalidad usando el teléfono de la compañía de la manzana. Ahí queda eso.

Las personas que han estado a cargo de su realización han sido el director australiano Daniel Askill, el cinematógrafo Sebastian Wintero y el editor Lorin Askill.

El último videoclip de Lady Gaga se grabó con un iPhone 11 Pro

Según el portal online PCMag, el videoclip se rodó usando la aplicación “Filmic Pro”, que es capaz de darle una tasa de frames más cinemática a los videos grabados con teléfono móvil, además de una mejor apariencia. Además, usa hardware adicional, como equipamiento de iluminación profesional y estabilizadores.

Todo sea para que no nos paremos ni a pensar que tal logro se ha conseguido usando un Smartphone, y no cámaras que podrían valer una buena suma de dinero.

Una combinación similar de la aplicación usada aquí, sumada al hardware del iPhone y equipamiento suplementario para películas, se usó para rodar el film “Unsane” de Steven Soderbergh en el año 2018.

Podemos echar un vistazo al montaje realizado para la grabación del videoclip “Stupid Love” gracias a la comunidad de fans de Lady Gaga en Instagram: https://www.instagram.com/p/B9GYrj7gym3/?utm_source=ig_embed

Cabe resaltar que no es el primer video de estas características que se graba usando el iPhone 11 Pro. El terminal fue usado ya a finales del año pasado para rodar “Lose you to love me” de Selena Gómez, en Octubre para más señas.

Así que quizás estamos ante una nueva moda, pero hay que tener confianza en la capacidad del teléfono para que una compañía se arriesgue a grabar estos videos de producción millonaria con un móvil. Apple lo ha hecho de momento.

Podéis ver el video de Lady Gaga al completo en el siguiente enlace, además de estar disponible en los servicios de streaming más importantes.

El último videoclip de Lady Gaga se grabó con un iPhone 11 Pro

https://youtu.be/5L6xyaeiV58