Katy Perry habla sobre su amistad con Taylor Swift

Cuando vimos en pantalla la unión de una hamburguesa y de un paquete de patatas fritas, que cobraron vida gracias a Katy Perry y Taylor Swift, nuestros ojos no daban crédito. Y no, no por lo excéntrico de la escena, sino porque estábamos ante uno de los reencuentros más esperados de la década.

Katy y Taylor habían solucionado sus diferencias y se habían convertido en las nuevas mejores amigas de la industria de la música. Pero, ¿siguen manteniendo dicha conexión fuera de las cámaras? La intérprete de Never Really Over se ha encargado de resolver la duda de sus seguidores en una entrevista con Stellar Magazine, según las palabras recogidas por The Daily Telegraph.

"Bueno, no tenemos una relación muy cercana porque estamos muy ocupadas, pero nos mandamos mensajes a menudo", señala la artista. Todos suspiramos tranquilos. Aunque sus apretadas agendas lo dificultan, la amistad de nuestras protagonistas sigue vigente. Aunque esto no es lo único que Perry ha señalado sobre su mejor amiga.

"Su documental (Miss Americana) me impresionó porque vi algo de autoconciencia y vi mucha vulnerabilidad. Estaba muy emocionada de que ella fuese capaz de enseñar al mundo que las cosas no son perfectas, que no tienen por qué serlo y que es más bonito cuando no lo son. Incluso cuando era difícil, era importante aparecer en un videoclip porque la gente quiere a otras a las que admirar", señaló. "Queríamos ser un ejemplo de unión. Perdonar es importante. Es muy poderoso. Si puedes perdonar a tu enemigo, es increíble. ¡Tanto como lo difícil que es!", concluyó.

Y así fue. La unión que ambas demostraron en la pantalla tuvo el efecto conseguido. Millones de seguidores de la música de ambas comenzaron a solucionar también sus diferencias y a comprender que la vida es mucho más sencilla si renunciamos al odio. Esto, para ellas, fue todo un logro.

El videoclip en cuestión es el de You Need To Calm Down, el sencillo de Swift que ya supera los 187 millones de reproducciones. Entre sus comentarios, como es de esperar, destacan aquellos que hacen referencia a la declaración de amistad que ambas hicieron en pantalla. ¡Y con la música como protagonista! Y es que, lo que une la música, que no lo separe nadie.