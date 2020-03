Harry Styles habla sobre su ex Taylor Swift

Hay personas que una vez ocuparon nuestro corazón y que difícilmente podemos eliminar de nuestros recuerdos. Ya sea tu ex, un amigo o, incluso, un familiar. Marcan tu vida por y para siempre aunque seas poco consciente de ello. Tu mente siempre les guarda un hueco.

Esto es lo que sucede con Harry Styles y Taylor Swift. Ambas estrellas de la música protagonizaron un romance allá por 2012. De hecho, las románticas imágenes en las que celebraban la llegada del 2013 en Times Square de Nueva York recorrieron el globo terráqueo.

Pero la relación no duró demasiado, y ambos tuvieron que poner punto y final al amor que compartieron. O al menos eso creemos, porque Taylor le dedicó unas palabras en su canción Out Of The Woods que parecían indicar que dicha relación no fue de ensueño, precisamente. "Cada día era una lucha. Olvídate de hacer planes para la vida. Solo estábamos tratando de llegar a la próxima semana", dicen algunos de sus versos. Vamos, que la apretada agenda de ambos artistas fue uno de los principales causantes de su separación.

Y es que, años después, en una entrevista para la emisora Sirius XM, Harry ha opinado acerca de esta práctica de algunos músicos de dedicar canciones a sus relaciones del pasado, y entre sus intenciones percibimos su carencia de resentimiento. "Creo que para mí, que alguien escriba una canción a otra persona, es algo halagador, incluso cuando la canción no es tan halagadora. Pasaste tiempo en ello y, al final, usando a Taylor como ejemplo, es una gran compositora. Así que al menos son buenas canciones", señala en dicha entrevista según las palabras recogidas por ETOnline.

"El único momento en que piensas si esa canción es demasiado personal es cuando piensas '¿Va a ser molesto para la otra persona?' porque me importa", concluye. Unas palabras que demuestran que el sentimiento de venganza no es familiar a sus principios.

Pero éstas no han sido las únicas palabras de nuestro protagonista que hemos de destacar en esta entrevista. El británico se lanzó a hablar sobre sus planes de futuro en relación al amor, y asegura que aunque es complicado encontrar a su alma gemela, le encantaría casarse algún día. "Creo que una gran parte de esto es que quieres pasar tiempo suficiente entre los dos para que podamos conocernos pero tienes que hacer frente a otras cosas extra", declara.

Nos queda claro que Harry es un romántico empedernido y que, aunque lo suyo con Swift no funcionó, encontrará a alguien que lo complemente y juntos cumplan planes de futuro. De ser así, ¿quién acabará ocupando su corazón?