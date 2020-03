Mensajes feministas para llevar puestos encima

El 8 de marzo ya está a la vuelta de la esquina y está claro que este domingo, como ha ido ocurriendo en los últimos años, veremos multitud de pancartas en las calles a favor del feminismo y los derechos de la mujer. Pero si no se te dan bien las manualidades y prefieres llevar los mensajes puestos (literalmente), aquí tienes una lista de 6 firmas de moda que se declaran abiertamente feministas. Camisetas, bolsos o pendientes hechos por mujeres y en España, cuyos lemas son perfectos para celebrar el Día internacional de la mujer (¡aunque está claro que cualquier otro día también nos vale!).

Offset Collage

Hace tiempo que sus divertidas camisetas nos enamoraron. Su imaginario pop, sus múltiples referencias cinematográficas, pero sobre todo sus frases irónicas y costumbristas. ¿Quién ha pulsado el corazón cuando ha visto alguna de sus fotos en Instagram? Aunque cada vez han ido ampliando su oferta y también cuentan con vestidos, para este 8M nos quedamos con sus frases que destilan mucho girl power! "Sin ti soy yo", "Empiezo a pensar que el amor de mi vida soy yo", "Mejor me quiero yo que tú no sabes", "Cuando te quieres estás que lo flipas", "Seré libre cuando todas lo seamos" o "Quiero ser mía y a ratos compartirme contigo. Siendo libre", el modelo que han sacado este año para el 8M, en castellano y catalán.

Camiseta de Offset Collage / Offset Collage

Lo que más nos gusta de ellas es que no se quedan en la mera superficialidad de un eslogan pegadizo, sino que tratan temas más profundos como las relaciones tóxicas, la importancia de mantener tu independencia estés con quien estés y de quererte a ti misma por encima de todas las cosas.

Camiseta de Offset Collage. / Offset Collage

Now or never

¿Quién pensaría que cabría un mensaje feminista en unos pendientes? Pues sí, es posible. Y así lo demuestra Cristina Escudero con su firma de joyería Now or never. Si nos preguntáis nos quedamos con sus pendientes y colgante en forma de corazón con la frase "Not yours". Nunca algo tan pequeño dijo tanto. Y si pensáis que esta marca se puede quedar en la frivolidad de un mero pendiente, te animamos a leer su blog, por ejemplo este post sobre el self love. Porque hay que querernos más.

Pendientes de Not yours / Imagen cedida por Not yours

Ni michismi ni feminismi

La modelo Paula Fernández dio en el clavo con esta frase que tan bien representa la lucha recurrente que tenemos cada vez que explicamos que feminismo y machismo no son sinónimos. En su web podemos encontrar la mítica "Ni michismi ni feminismi" con los rótulos en rojo o multicolor, y otros diseños más: "Not all men" y "Siempre feminista, nunca infeminista". Y lo que más nos gusta es que en sus fotos de campaña aparezcan tanto mujeres como hombres, porque está claro que esta lucha es de todos.

Camiseta de Ni michismi ni fiminismi. / Ni michismi ni fiminismi

Girls from today

Aunque no es una marca de moda per se, la fotógrafa Andrea Savall nos da constantemente lecciones de feminismo con su fanzine sobre qué significa ser mujer hoy en día. En sus páginas podemos encontrar desde rostros conocidos como Ana Rujas o Ana Perrote de la banda Hinds hasta heroínas anónimas que también son un referente. Está claro que su éxito ha atravesado las fronteras de su fanzine y ha hecho tote bags con algunas de sus mensajes más representativos como la que inspiró a la ilustradora Sara Herranz: "Te he querido durante todos mis ciclos menstruales".

Girls from today, de Andrea Savall. / Girls from today

Teta & teta

Aunque el nombre de su marca es divertido y pegadizo, su creadora María Rufilanchas esconde mucho más tras este proyecto. Gran defensora del movimiento "Free the nipple" en España, ha ensalzado los pechos femeninos con el objetivo de "desexualizar la teta" hasta convertirlos en el icono principal de su firma. Buceando en su tienda online podemos encontrar jerseys, vestidos y pantalones con la silueta de una teta en zigzag o su mítico bolso de tela con 18 sinónimos de la palabra pecho.

Jersey de Teta & teta. / Teta & teta

InteRed

María Murnau de Feminista Ilustrada y la ONG de Desarrollo InteRed han unido sus fuerzas para crear una camiseta con causa. "No puedo vivir sin mí" habla de la importancia de tener relaciones saludables y "olvidar esos mensajes tan dañinos que nos dicen como que 'para amar hay que sufrir’ y para reivindicar la importancia de querernos y cuidarnos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Feminista Ilustrada (@feministailustrada) el 2 Feb, 2020 a las 12:00 PST

Un producto 100% solidario cuyos beneficios van íntegramente para la organización y sus proyectos sociales.