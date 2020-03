Miley Cyrus rinde homenaje a dos grandes artistas con su último tatuaje

El próximo 7 de abril Cody Simpson va a publicar un libro: Príncipe Neptuno. Poesía y prosa. Ya nos ha enseñado la portada y nos ha dado alguna explicación.

“Esto es como mi cuaderno”, aseguraba, “todo comenzó cuando tenía 18 años viviendo en Venice Beach grabando mis poemas, visiones, pensamientos. Ahora, a los 23 años, está lleno, encuadernado, publicado y listo para que lo tengas en tus manos el 7 de abril. La primera copia llegó ayer y estoy feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cody Simpson (@codysimpson) el 20 Feb, 2020 a las 6:29 PST

En esa portada podíamos ver dibujado un tridente, el mismo que ahora se ha tatuado el australiano en el brazo. “¿Quién es el príncipe Neptuno?”, se preguntaba junto a un breve vídeo en el que podemos ver el resultado de su nuevo dibujo en la piel.

Sin duda, una prueba de que este nuevo proyecto del australiano le llena de ilusión y le mantiene con muchas expectativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cody Simpson (@codysimpson) el 2 Mar, 2020 a las 9:55 PST

Y que conste que no ha ido solo al estudio de tatuaje, que le ha acompañado su chica, Miley Cyrus que también ha incorporado uno nuevo a su cuerpo. No sabemos la relación que guardan uno y otro tatuaje pero lo cierto es que ambos tienen que ver con el arte.

En 2006 se publicó un libro de poemas y arte en el que se analizaba la poesía de Leonard Cohen a través de las pinturas de Henri Mattisse. Y no es el poemario de su chico pero sí el de dos artistas que parece que encajan en su visión artística.

La silueta femenina desnuda que ahora luce en su brazo es la misma que Desnudo con naranjas que podemos ver en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París. Es la que ha tomado como referencia Nico Bassill, el tatuador, para hacer su trabajo. Eso sí, sin las naranjas.

“Un artista nunca debe ser un prisionero. ¿Prisionero? Un artista nunca debe ser prisionero de sí mismo, prisionero de estilo, prisionero de reputación, prisionero de éxito, etc…”. Son las palabras de Henri Matisse que utilizaba Basill para agradecer a Miley el que hubiera escogido su estudio para ampliar su extensa colección de tatuajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 2 Mar, 2020 a las 9:49 PST

Uno nuevo que llega con banda sonora, la que Dance me to the end of love de Leonard Cohen, cuyos versos ha escrito la cantante junto al vídeo donde vemos esta nueva adquisición.

No ha explicado lo que significa para ella aunque algunos ya piensan que tiene relación con el empoderamiento femenino.