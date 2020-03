Victoria comparte la foto más tierna de David Beckham en los noventa

Este 4 de marzo, la familia Beckham está de celebración. ¿La razón? El mayor de los hermanos, Brooklyn, cumple 21 primaveras. ¡Ay, parece ayer cuando lo vimos posando junto a su padre siendo tan solo un niño!

Por supuesto, su madre y su padre han querido que felicitar a su primogénito a través de las redes sociales, compartiendo algunas imágenes de su infancia. De este modo, Victoria Beckham ha compartido una foto desconocida para el público hasta el momento. En ella podemos ver a David Beckham con tan solo 23 años con Brooklyn en brazos, siendo tan solo un bebé. Llama la atención lo jovencísimo que aparece el futbolista inglés, con aquel corte de pelo tan típico de finales de los noventa y con la camiseta blanca interior.

“Hace 21 años, hoy el alma más bonita llegó al mundo para cambiar nuestras vidas para siempre. Sensible, dulce, amable y divertido, eres nuestro todo. Te quiero mucho David. Feliz cumpleaños Brooklyn”, ha escrito la ex Spice Girl junto a la imagen. La imagen, en menos de 12 horas, suma millones de me gusta. ¡Y no nos extraña, nada como un buen recuerdo nostálgico!

David también ha querido dedicarle unas palabras bonitas a su hijo mayor para felicitarle el cumpleaños. Lo ha hecho junto a una imagen donde aparece Brooklyn de peque en la piscina, mirando a cámara y sonriendo.

“Felices 21, mi niño grande. ¿Qué más puedo decirte aparte de que te has convertido en una gran persona y que eso me hace sentirme un padre orgulloso? Eres amable, apasionado y cariñoso y, como padre, eso es lo que quieres ver de tu hijo… Hemos tenido tantos buenos momentos juntos, como levantar trofeos en todos aquellos lugares donde gané y ese fue siempre mi sueño… Te quiero, disfruta de un gran día porque te lo mereces”, ha escrito David junto a la imagen.

Sin lugar a dudas, Victoria y David se sienten muy orgullosos de Brooklyn. ¡Y no es para menos! El joven continúa estudiando fotografía en Nueva York y ya ha participado en varias campañas publicitarias detrás de la cámara.