El look de Pepe Rodríguez en ‘El Hormiguero’ dio que hablar por dos motivos

Este martes, 3 de marzo, Pepe Rodríguez fue a divertirse a El Hormiguero con Pablo Motos. El cocinero, que se ha convertido en uno de los más conocidos de nuestros país gracias a MasterChef, acudió al espacio de Antena 3 para hablar sobre comida, programas y restaurantes.

Pero lo que más llamó la atención a los usuarios de Twitter fue, sobre todo, el look que escogió el dueño de El Bohío. Para la ocasión, el cocinero se puso una sudadera con un mensaje ecologista con el objetivo de concienciar a los espectadores del programa: “Because There Is Not Planet B” (Porque no hay planeta B).

Un placer compartir momentos con un grande de la televisión. Gracias por invitarme @El_Hormiguero 👏🏻👏🏻 Nos vemos en #ElBohio cuando quieras 😉 pic.twitter.com/Wli2VUx2Tz — Pepe Rodriguez (@Pepe_elBohio) March 4, 2020

En un tono granate y con letras blancas, la sudadera se ha convertido en un éxito, sobre todo en redes. Pero si hay algo que ha llamado la atención de los usuarios y usuarias ha sido, sobre todo, que el look completo parezca un pijama. Y es que, como pantalón, Pepe ha escogido un atuendo de cuadros escoceses.

“Pepe Rodríguez se apunta a la tendencia piajama El Hormiguero”, “Va en pijama” o “Los cocineros son asi, tan pronto te deconstruyen una tortilla como que van en pijama a un plató de tv”, son solo algunos de los ejemplos que se pueden leer en Twitter.

Pero la prenda de Pepe no fue la única que llamó la atención de los espectadores. Los pantalones de Cristina Pedroche también llamaron la atención de los usuarios. ¡Y no nos extraña! Eran una auténtica pasada. ¿Se ha convertido El Hormiguero en un escaparate de ropa? Evidentemente, ¡y nos encanta!