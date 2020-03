8 de marzo: empodérate con Beyoncé y Rihanna

- Cuando te amas y aceptas a ti misma, cuando sabes a quién le importas realmente, cuando aprendes de tus errores, deja de preocuparte lo que piensa la gente que no conoces.

-Me callo muchas cosas. Siempre estoy pendiente de que todo el mundo esté bien. Normalmente no me enfado ni digo tacos. Así que, de vez en cuando, me viene muy bien gritar y decir lo que me dé la gana.

- Creo que la música puede y debe llevarte hacia otras oportunidades; todo lo que sube, baja – no se está en lo más alto para siempre – así que se debe tener algo más a lo que recurrir.

- El poder significa felicidad. Pero también trabajo duro y sacrificio.

Mi objetivo principal es mi arte y es lo que me encanta hacer. Tengo que sentir verdadera pasión para hacer algo. He rechazado muchos proyectos porque no creía realmente en ellos.

- Yo quería vender un millón de discos. Los vendí. Quise un disco de Platino. Lo conseguí. Llevo trabajando sin parar desde que tenía 15 años. Ni siquiera sé cómo relajarme.

- Me pongo nerviosa si no tengo nervios. Si estoy nerviosa antes de un show, sé que va a ser un buen show.

- Creo que lo positivo atrae lo positivo. Eso no quita que me frustre de vez en cuando. Cuando ocurre, desconecto: pienso y me hablo a mí misma desde la lógica.

- Nunca me quedo en una situación segura; siempre intento ir a contracorriente. En cuanto consigo algo, me pongo otra meta más alta. Así es como he llegado donde estoy ahora.

- Creo que las mujeres deben ser independientes económicamente de los hombres. Seamos sinceros: el dinero les da a los hombres el poder para manejar el cotarro, para ponerse en valor. Ellos definen lo que es sexy y lo que es femenino. Es absurdo.

- No me considero un producto. Soy cantante, compositora, música y artista. También soy actriz y muchas otras cosas. Cuando lo juntas todo, habrá quien lo considere un producto. No es mi objetivo.

- Siempre he intentado ser yo misma. Incluso cuando era una niña introvertida: me subía al escenario y era capaz de salir de mi caparazón.

- Utilizo la negatividad para alimentar la transformación en un YO mejor.

- No juego a las apuestas. Mi única apuesta soy yo misma.