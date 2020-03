Zion fue aislado por posible contagio de coronavirus

Durante todo el pasado miércoles, los seguidores de Zion & Lennox tuvieron el alma en un vilo tras ver cómo el duo portorriqueño pedía oraciones para Zion junto a una fotografía en la que podíamos verle lleno de cables en la cama de un hospital. No dieron más explicaciones y la gente empezó a especular.

Hubo quien planteó que podía haber tenido un accidente, ya que pocas horas antes había estado de concierto y parecía estar bien de salud. Otros, hablaron de un derrame cerebral que podía haberle dejado en ese estado. Peor lo cierto es que no llegaba ninguna confirmación oficial.

Finalmente ha sido el enfermo el que ha grabado un vídeo para demostrar que está bien y para explicar qué es lo que realmente ha sucedido. Lo primero que ha dejado claro es que está vivo.

“Todos saben que anoche tuve un complicación de salud y quería yo mismo explicarles al respecto, no quería que mi equipo de trabajo hiciera ningún tipo de declaración ni sacara ningún comunicado de prensa”, comienza justificando.

Empieza a relatar cómo poco a poco fue sintiéndose mal durante la tarde, “llego al aeropuerto, cogimos un vuelo y en el vuelo empecé a sentirme muy mal, me costaba respirar y se empezó a complicar la cosa y llegamos a Ciudad de México y fuimos al hospital de urgencias”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zion & Lennox (@zionylennox) el 3 Mar, 2020 a las 9:22 PST

Y teniendo en cuenta cuál es la psicosis que asola el mundo entero en estos momentos, las sospechas recayeron sobre el virus del momento: “Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, estaba un poco asustado, pensaba que sí, que podía haber sido porque hemos estado viajando mucho estas dos últimas semanas”.

Pero parece que finalmente fue descartado el coronavirus: “Simplemente me dio un desgaste físico, me dio una reacción abdominal, los dolores eran muy fuertes, no podía caminar, no podía respirar y fuimos al hospital, me hicieron muchísimos estudios”.

Después de dejar claro qué es lo que había sucedido ha dado las gracias a todos los que le han enviado mensajes estas últimas horas y le han mostrado todo su apoyo, incluyendo a “los que han hecho llegar la noticia como es”. Y es que se ha especulado mucho sobre lo que podría haber pasado y eso no le ha sentado nada bien.

Por si quedasen dudas respecto a todo lo que se ha comentado, ha especificado que “no tuve ningún derrame, gracias a Dios, a mi familia, toda la gente que ha estado apoyándome, los quiero mucho, los amo, voy a seguir siendo el negrito sabrosón que siempre he sido”.

La cuestión es que, aunque todo se ha quedado en un susto, él lo vivió con mucha preocupación: “Después e esos momentos que viví anoche un poquito preocupado y nervioso por mi salud, pensé que me podía pasar algo grave y que no iba a poder estar ahí para mi familia y mis amigos, de verdad, que aprendamos a valorar lo que somos y lo que hacemos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) el 4 Mar, 2020 a las 1:40 PST

Parece que está recuperado para continuar con la gira con la que están celebrando 20 años de trayectoria.