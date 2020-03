Día de la mujer: inspírate con frases motivadoras de Madonna y Taylor Swift

Madonna posa en el backstage del Museo de Brooklyn en 2017. / Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Brooklyn Museum

- Mucha gente tiene miedo a decir lo que quiere. Por eso no consigue lo que quiere.

- No me tomo muy en serio. Creo que reírse de una misma es una gran cualidad a la que aferrarse.

- No me habría convertido en lo que soy de no haber sido por todos esos valores retrógrados contra los que he tenido que rebelarme.

- Creo que se puede ser rebelde y desafiante y, al mismo tiempo, fuerte y positiva.

- Me gusta pensar que mi música es como un viaje para el público. No solo estoy entreteniéndolo sino también dándole algo que pensar cuando vuelvan a su casa.

- Soy dura, ambiciosa y sé perfectamente lo que quiero. Si eso significa ser una zorra, pues vale.

- No importa quién eres, qué hiciste, de dónde vienes; siempre puedes cambiar y convertirte en una mejor versión de ti misma.

- El catolicismo ni calma ni reconforta. Es una religión dolorosa para masoquistas.

- La gente debe de pensar que soy ninfómana, que tengo un apetito sexual insaciable. La realidad es que prefiero leerme un libro.

- He sido popular y odiada, he tenido éxito y he fracasado, me han amado y me han destrozado… y sé que nada de esto tiene importancia. Por eso, siento que puedo asumir todos los riesgos que haga falta.

-Cuando tengo hambre, como; cuando tengo sed, bebo. Cuando me apetece decir, algo, lo digo.

- Ser valiente significa amar a alguien de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Simplemente dar. Eso implica valentía porque nadie quiere exponerse al dolor.

- Me fui a Nueva York. Tenía un sueño: quería ser una estrella. No conocía a nadie. Quería bailar y cantar, hacer feliz a la gente y ser famosa. Que todo el mundo me quisiera. Trabajé muy duro y mi sueño se hizo realidad.

- Hay quien piensa que un día se despertará y habré desaparecido. Pero nunca me iré.

- Creo que mi mayor defecto es la inseguridad. Soy una insegura de narices. Estoy llena de inseguridades.