“Bat and Furious”: las redes se ceban con el nuevo batmóvil de Robert ‘Battinson’

The Batman está generando muchos comentarios y aún más expectación. Primero fue el traje que lucirá Robert Pattinson en la película, que poco o nada tiene que ver con aquel mostrenco que llevaba Christian Bale en El caballero oscuro.

Más bien hablamos de una coraza que le permite gran agilidad, pero que le resta esa corpulencia e impresión que tanto nos gustaba del Hombre Murciélago de Christopher Nolan.

Ayer Matt Reeves, el director de la película, volvió a convertir su cinta en trending topic tras compartir nuevas imágenes de otro de los elementos más esperados de la nueva Batman: el batmóvil.

Y ocurre lo mismo que con el traje: ese cochazo desproporcionado se ha convertido, como han señalado bien algunos, en el clásico muscle que conducía Kurt Russell en Death Proof. Sin calavera incluida ni compartimento de asesinato de jovencitas, obviamente.

Negro, deportivo, con un descomunal motor en la parte trasera. Así luce el nuevo batmóvil, que es más parecido a un coche de carreras de Fast & Furious que a sus predecesores. Quizás ahí resida el encanto de esta nueva The Batman: que se aleja todo lo posible a los estereotipos precedentes.

Las redes sociales, eso sí, han sido inmisericordes, como de costumbre. The Batman se ha viralizado otra vez y ya hemos podido ver los memes con Robert Pattinson (ya lo han apodado "Battinson") y Vin Diesel, el protagonista de Fast & Furious, Dominic Toretto.

Que si Bat & Furious, que si verás cuando Dom se entere de que debe llamar a Batman a la barbacoa de los Toretto, que si fotomontajes con el póster oficial de Fast & Furious 9, etc. Las redes y su ingenio no paran de mofarse de la nueva The Batman. Eso sí, con su contraparte legítima de defensores a ultranza del trabajo de Reeves.

En cualquier caso, aún queda una larga espera hasta ver si The Batman es (o no) tan ridícula como pintan algunos o si estará a la altura de la fantástica trilogía de Nolan. La película se estrenará en cines el 25 junio de 2021.