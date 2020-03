Ana Mena y su interpretación más sexual, en ‘La Resistencia’

Ana Mena es una de esas chicas que tan solo tiene 23 años pero parece que lleva toda la vida con nosotros. Es lo que tiene cuando una empieza a trabajar en el espectáculo siendo tan solo una niña. Con tan solo 9 años ya ganó un talent musical de televisión.

Desde entonces no ha dejado de trabajar tanto en la televisión como en la música. Ha dado vida a Marisol en la pantalla, ha sido chica Almodóvar o actriz de series como Vivo cantando. Y es que ambas facetas siempre han estado muy mezcladas en su vida.

Ahora triunfa con sus canciones, sobre todo en Italia, y se ha pasado por La Resistencia para presentar su último tema que suena tanto en italiano como en español: Se iluminaba.

Le ha regalado un pan a David Broncano, han hablado del viral tobogán que el año pasado provocó tantas risas en Estepona, de donde es ella, le han cantado Cumpleaños feliz y… y ha vuelto a su infancia. Según el presentador, una infancia que no ha sido como la de los demás niños y que, por eso, le ha movido a buscarle opciones para hacer esas cosas que se perdió.

La reina Sofía cantando el cumpleaños feliz a Juan Car pic.twitter.com/AXMtMIKbpt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 5, 2020

Había tres propuestas. Una de ellas ya la había hecho, la de soplar bolas de papel con un boli. Otra consistía en ver ‘tu primer chocho’ y para ello llevaron a cabo una performance muy típica de la etapa infantil, recreación con las manos.

Además, recordar esos tiempos le ha llevado a Ana Mena a protagonizar su actuación más sexual en un plató. No dudó en ponerse a cantar ‘el chocho es como un melocotón…’, una canción que a Broncano le sonaba a chino pero porque, como ella bien recalcó, no pertenecía a la generación millennial.

Y sí, la cantante también habló de sexo porque no evitó responder a la típica pregunta del programa. “Poca cosa, estoy en temporada baja”, aseguró, “pero ya mismo viene la temporada alta, no me preocupa”.

Ante la sorpresa de Broncano tuvo que admitir que “me va mejor en unas temporada que en otras”. De ese modo ponía fin a las especulaciones sobre la relación que supuestamente mantenía con el futbolista del Real Madrid, Brahim Díaz.