Bad Bunny lo confirma: está enamorado

El conejo malo se ha convertido en una de las voces más escuchadas de los últimos tiempos, y no solo hablamos de su música. Bad Bunny ha usado su posición en la industria para inspirar a las nuevas generaciones con sus acciones y palabras. El apoyo a la comunidad LGTBIQ+ es una de sus principales características, y es una de las cuales lo han convertido también en uno de los artistas más queridos.

Siente amor por sus fans, por la música y por su país. Eso ya lo ha demostrado en diversas ocasiones. Pero, ¿hay alguna otra persona que ocupe su corazón? Pues sí, la hay. Así lo ha desvelado en una entrevista con ETOnline, en la que ha asegurado que "siente el amor" y que, en definitiva, está enamorado.

Con una tímida sonrisa y la cara sonrojada, Bad Bunny evita la pregunta acerca del nombre de esa persona que lo ha conquistado, pero asegura que en este nuevo disco, YHLQMDLG, demuestra que ha superado a su ex y que ahora está "vivo y perreando". Tendremos que esperar para saber cuál es la identidad de esta misteriosa persona.

Pero lo que nuestro protagonista tiene claro es que lo que busca en una relación es la honestidad. "Confianza, pero lo importante es siempre ser tú mismo y ser... abrirte y ser honesto siempre", asegura en esta entrevista. "Cuando tú finges ser alguien y la relación al final del día no va a funcionar porque cuando te conozca de verdad quién eres, pues quizá era lo que no estaba buscando. Hay que ser honesto desde el principio y tú mismo, no finges nunca para agradarlo", insiste.

Y es que si hay algo que caracteriza a Bunny es precisamente eso: la sinceridad. El cantante siempre se ha mostrado abierto a sus fans, tratando temas como la salud mental en las redes sociales, y sentenciándose como un verdadero referente de los más jóvenes. Asegura que, para él, "es muy importante" hacerlo.

En esta misma entrevista también menciona a Rosalía, a la que considera alguien "muy cool" y una gran profesional. Evita responder a la pregunta de si ya se han metido en el estudio, pero asegura que pronto traerán cosas nuevas. ¿Ganas de escucharlo? Nosotros, infinitas.

Así que parece que la música y sus seguidores no son los únicos que ocupan el corazón de nuestro protagonista. Bad Bunny ha sentido la llamada del amor.