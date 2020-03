El coronavirus ya tiene canción y no pararemos de escucharla en las discotecas

El COVID-19, más conocido como Coronavirus, ha ocupado las portadas de todos los medios internacionales. Cada vez son más los afectados por este virus que ha sembrado el pánico en la sociedad.

Pero el coronavirus ahora, además, triunfa en la música. DJ Dance ha lanzado un tema bajo este título y con unos sonidos urbanos que te invitan, desde el primer segundo, a levantarte de la silla. El perreo y el twerk hacen su llamada de emergencia.

Y es que tal y como comunica su agencia, el artista nicaragüense nos tiene acostumbrados a canciones divertidas, pero ésta supera cualquier expectativa. Para él, una sonrisa vale mucho y es por ello por lo que ha usado la histeria e incertidumbre generada en torno al coronavirus para provocar las risas. Y lo ha conseguido.

Aunque DJ Dance no es el único que se ha atrevido a poner ritmo a este virus. El popular youtuber Zorman también se ha liado la manta a la cabeza para deleitarnos con los sonidos más techno de este virus. Claro que las redes y los medios no tardaron en reaccionar. Tanto es así que su vídeo ya supera los 1,4 millones de reproducciones, una cifra que no nos extraña que alcance también lo nuevo de DJ Dance.

Este tema llega de manera inesperada y con muchas opciones de convertirse en uno de los hits más sonados en las discotecas durante las próximas semanas. Y no es de extrañar, ya que su letra pegadiza podría desbancar a la mismísima Tusa.

Ve aprendiéndote sus ritmos porque los escucharás, y mucho, próximamente. El coronavirus, viru, viru, viru, viru, viru...