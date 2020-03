Belinda: una canción filtrada, una “mano negra” y un quinto disco que no llega

Uno se pasa la vida esperando que Britney Spears, Rihanna y sus homólogas pop vuelvan al estudio de grabación, sigan alimentando sus respectivas discografías y nos hagan el día a día más llevadero. Pero la gran mayoría de las grandes divas del género parecen haber cogido otros derroteros. Britney, por ejemplo, se pasa el día en Instagram haciendo desfile de modelos y Riri está ocupadísima con sus maquillajes. Que en esta vida hay que ser polifacético, pero los amantes del pop también necesitamos nuestra ración anual de divismo, mamarracheo y hits para berrear en el coche.

Este tipo de cantantes, que se desarrollaron como artistas cuando cada single era decisivo, los discos eran algo más que un recopilatorio y sus vidas turbulentas influían de manera determinante en sus carreras, están en peligro de extinción desde hace un tiempo. Y yo, como fiel seguidor de esas stars, vivo con miedo a que desaparezcan del mapa musical para siempre.

Esto lo llevo pensando un tiempo, pero me di cuenta del problema que realmente podría suponer para las divas pop cuando Belinda volvió a mi vida de manera repentina. Me había olvidado de su existencia y eso que mucha de su discografía había formado parte de la banda sonora de algunos momentos de mi vida. Lo siento, Ángel y No entiendo (ft. Juan Magán) fueron canciones claves en mi adolescencia, pero es que con Utopía, su segundo álbum, se me fue la olla. De hecho, hasta hace solo un par de años, seguía escuchando Ni freud ni tu mama y Bella traición. Con Carpe Diem y Catarsis, su tercer y cuarto disco, respectivamente, mi relación con Belinda se enfrío, pero seguía atento a novedades, siempre esperando que la mexicana tuviera ese comeback prometedor que toda diva pop merece, pero no llegó, me fijé en otras caras y yo ya me olvidé.

Videoclip oficial de 'Bella traición'

Pero el otro día, después de muchísimo tiempo, Belinda volvió a mi vida. Leí en redes sociales que se había filtrado una canción que estaba guardada en un cajón desde 2017. El tema en cuestión es una colaboración firmada por ella junto a Steve Aoki y Zion & Lennox, un latineo pop con un poco de la electrónica de Aoki y mucho 'tropical'. Claramente, Bailalo era un tema pensado para aprovechar la moda del 'tropical', pero nunca llegó a ver la luz. ¿El motivo? Que lo dirigió el ilusionista Criss Angel, expareja de Belinda, y filtró el 'making off' antes de que saliera el vídeo. Vamos, problemas de desamor que acaban como el rosario de la Aurora.

Audio oficial de 'Bailalo'

El comeback de Belinda se truncó, pero eso no es todo. Ahora que vuelve a estar en mi radar le he echado un ojo a algunas entrevistas que ha dado en los últimos años y me he enterado que su espíritu de diva pop sigue intacto. "Prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada a que me conozca y luego me lastime. Prefiero eso a abrirle el corazón a alguien que no se lo merece", le dijo a un periodista de Imagen Entretenimiento. O esto otro que le dijo a una presentadora durante un reportaje el pasado mes de febrero: "El público piensa que estoy desaparecida. Lo que pasa es que no me gusta grabar todo lo que hago como ciertos artistas. Me concentro y estoy haciendo mis cosas".

Y es verdad, la tía no para. Ahora mismo está haciendo en México el musical No me puedo levantar. También volverá como coach en La Voz en TV Azteca y está metida en el mundo de la moda con líneas de ropa y zapatos. No hay, sin embargo, declaraciones de Belinda sobre ese quinto álbum que parece que no llega, pero al que muchos tienen ganas de echarle el guante.

Su último trabajo, Catarsis, se publicó hace siete años. Desde entonces, Belinda se ha dedicado a otros quehaceres, haciendo alguna que otra colaboración de vez en cuando por aquello de calentar la voz, pero nunca con la idea de retomar su carrera. Crucemos los dedos, fantaseemos mucho con ese B5 y esperemos que uno de los propósitos de Belinda para este año sea volver a ocupar el lugar que le corresponde dentro de la realeza del pop latino.