Alba Flores, Millie Bobby Brown y Beyoncé, entre las mujeres que inspiraron a Netflix (y a nosotros)

El 8 de marzo se celebra la reivindicación de la igualdad de género. Millones de mujeres salen a las calles para alzar su voz y dar sentido al Día Internacional de la Mujer. Y es que la voz se ha convertido en un arma imbatible. Muchas de las figuras referentes de los diferentes ámbitos emplean las suyas para lanzar un claro mensaje.

Mensajes que llegan a todos los rincones del planeta con el único objetivo de inspirar. Y es que estos mensajes también los hemos escuchado en algunas de nuestras series y películas favoritas. Consciente de ello, y en esta fecha tan especial, la plataforma de Netflix se ha aliado con ONU Mujeres para lanzar la campaña Porque ella vio, en la que destacan los papeles de algunas de nuestras personajes favoritos y rinden homenaje a sus palabras.

Una de ellas es Alba Flores, que da vida a una Nairobi (La Casa de Papel) empoderada y terca en la defensa de sus principios. Millie Bobby Brown y Salma Hayek son otros claros ejemplos de dicho empoderamiento. Aunque también hay espacio para algunas de las estrellas de la música. Beyoncé y Taylor Swift, que lanzaron sus documentales en esta plataforma, han demostrado su valía en inmmurables ocasiones, fuera y dentro de un escenario.

Rostros femeninos de la televisión también han utilizado su voz para inspirarar, sobre todo, a las generaciones más jóvenes. Ellen Degeneres, figura internacional, es una de ellas.

En este vídeo inspirativo, estas famosas figuras unen sus voces con mensajes claros y de impacto. "Orange Is The New Black es el primer proyecto en el que me sentí realmente empoderada como mujer gracias a la mujer que llevaba el timón de la serie, Jenji Kohan, y a las numerosas directoras, escritoras y productoras y miembros femeninos del equipo, así como a las hirostiras que colocaban a mujeres diversas en el punto de mira de una forma nunca vista", señala la actriz Laverne Cox en un comunicado de Netflix.

Y es que el lanzamiento de esta campaña no es ninguna casualidad, pues la colabración entre ONU Mujeres y Netflix llega en el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, un programa a favor de los derechos de la mujer.

Y tú, ¿cómo vas a reivindicar tus derechos este 8 de marzo? Inspírate en algunas de tus actrices favoritas.