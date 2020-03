Cuando el K-Pop y el feminismo se unen, el futuro de la música está asegurado

Dicen que la unión hace la fuerza, y el Día Internacional de la Mujer es un claro ejemplo de ello. Millones de voces femeninas salen a las calles para reivindicar lo que debería ser una realidad. Voces de todos los rincones del mundo, de todos los sectores y de cualquier profesión.

Y es que la voz se ha convertido en un arma de destrucción masiva, y eso es algo de lo que algunas figuras conocidas son conscientes. Hyemin es una de ellas. La cantante de K-Pop se ha convertido en una de las mayores promesas de este género y, como mujer, ha percibido las barreras a las que debe enfrentarse para alcanzar su objetivo. Barreras que nacen solo por el mero hecho de ser mujer. Barreras que hoy millones de personas reivindican destruir.

Muchas de las agencias que dirigen a estas idols en el K-Pop las lanzan al mercado con un claro objetivo: conquistar a un público multitudinario. A veces, el elemento que deciden destacar es el talento vocal. Pero en su mayoría, es el físico la herramienta que utilizan para conseguir alcanzar su objetivo. Por ello, los looks más sugerentes, acompañados de tímidas coreografías con movimientos coquetos, es lo primero que conocemos de algunos de estos grupos. Esto es: la sexualización.

Como víctima de las desigualdades que aún existen en el ámbito musical, Hyemin ha charlado con LOS40, no solo para lanzar un contundente mensaje, sino para dar protagonismo al empoderamiento y su proyección en el futuro. Porque cuando el K-Pop y el feminismo se unen, su futuro está asegurado.

Si la mujer se para, la música se para

Pregunta: En el K-Pop, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a todas aquellas artistas femeninas que quieren hacerse un hueco?

Respuesta: Creo que lo más importante es la confianza. Y para aquellos que trabajan duro, siempre hay oportunidades. Es mejor desarrollar su carrera paso a paso en lugar de intentarlo siempre demasiado rápido y tener éxito. Entonces, lo que quiero decir a las chicas que quieren ser cantantes es confiar en ti mismo y no te rindas.

P: En Corea del Sur, ¿cuál crees que es para ti la figura femenina más importante?

R: Pienso que la mujer más importante en Corea del Sur fue Yu Gwan Sun. Ella dirigió el movimiento de independencia en 1919. Sucedió cuando tenía 17 años. Salió a las calles y entregó la bandera coreana a las personas de la calle comenzando así el movimiento de las "Manse Demonstration". Fue una gran contribuyente en la independencia de Corea del imperio japonés.

Algunas compañías de entretenimiento han generado mucha controversia al sexualizar a las ídolos femeninas y tales controversias aún persisten.

P: ¿Qué medidas crees que deberían llevarse a cabo en el país para que la mujer tuviese las mismas oportunidades?

R: Creo que lo más importante es no discriminar en ningún aspecto. Hasta ahora, todavía hay mucha gente que dice “este trabajo es para hombres” o “este color es para mujeres”. Necesitamos cambiar de opinión un poco más y olvidarnos de los estereotipos que se inculcaban en el pasado. En la pregunta que me haces sobre que tendría que hacer mi país por las mujeres para que tengan las mismas oportunidades de los hombres, creo que este tipo de preguntas pueden ser entendidas discriminatoriamente. En mi opinión no tiene que hacer nada y tiene que hacer todo a la vez. Es cierto que los hombres al igual que en la práctica totalidad de los países, han tenido más oportunidades que las mujeres, pero nuestro país no debería hacer algo sólo por las mujeres y así ir consiguiendo cosas como si fuera a costa de los hombres, sino simplemente establecer la igualdad desde un principio. Sino cada pequeño cambio puede ser entendido como un acto en favor o a costa de otra persona dando así lugar a la discriminación que mencionaba. Sé que es un tema muy complicado y con palabras parece sencillo, pero para mí el ir haciendo pequeños cambios en este tema específico, no es la solución.

Hyemin: "Todavía hay mucha gente que dice 'este trabajo es para hombres' o 'este color es para mujeres'". / Lara Úbeda

P: ¿Qué opinas sobre la imagen de la mujer en el K-Pop?

R: Hace varios años, había un grupo de chicas que cantaba canciones y grababa vídeos musicales con conceptos excesivamente sexys. La gente insistía en que el concepto era demasiado, e incluso escribía comentarios negativos, pero las opiniones, valoraciones y visualizaciones del vídeo musical eran realmente altas. Del mismo modo, algunas compañías de entretenimiento han generado mucha controversia al sexualizar a las ídolos femeninas y tales controversias aún persisten. Sin embargo, hoy en día muchas artistas femeninas no solo expresan sexualmente el cuerpo de las mujeres, sino que también muestran su aspecto cuidado y entrenado (saludable). Parece que la percepción de las personas está cambiando poco a poco. Por eso me siento más responsable como artista. Los ídolos no son solo cantar y bailar. Creo que es un trabajo que puede inspirar e influir en las personas.

Decidida, esperanzada y con proyección hacia el futuro. Hyemin se consolida como una de las mayores promesas del pop surcoreano, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y es que, ¿acaso hay mejor fecha para debutar en España con su tema Fate que en el Día Internacional de la Mujer?

"Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa".