Karol G desvela lo que le preocupó a Nicki Minaj durante la grabación de ‘Tusa’

Si hay algo seguro en esta vida es que nadie se salva de la fiebre de la Tusa. Karol G y Nicki Minaj han dado a luz a uno de los mayores hits del año y, con permiso, de la década, que se ha convertido en todo un himno de despecho y diversión en cada fiesta.

Ya son más de 627 millones las reproducciones que reúne en Youtube, una cifra que estamos seguros que no cesará en su aumento en mucho tiempo. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. ¡La Tusa no entiende de diferencias!

Pero aunque Karol G se lleve la autoría de este tema, su éxito no habría sido posible sin la colaboración de Nicki Minaj. El célebre verso de "Hise toro este llanto por nara" se ha internacionalizado y ahora todos esperan ansiosos la llegada de su estrofa para gritarlo. Claro que no todo es oro lo que reluce.

La colombiana ha confesado en una entrevista con LOS40 Argentina que ésta fue una de las mayores preocupaciones de la rapera. Durante la grabación del videoclip, Nicki desveló a nuestra protagonista que se esforzaba por pronunciar el verso correctamente, pero nunca lo conseguía. Karol explica que, durante el rodaje de su videoclip y después de haber grabado la parte de Nicki, la rapera continuaba perfeccionándolo. "Me dijo que trató de aprenderse el coro en español para cantarlo pero que se le hizo muy difícil", declara nuetra protagonista.

Lo que ella desconocía es que su frase acabaría convirtiéndose en la más cantada, gritada y esperada para millones de personas alrededor del mundo. ¡Hasta para Bad Bunny y los chicos de Élite! "Ni ella ni yo misma pensamos que esa frase iba a causar lo que ha causado en tanta gente", confiesa Karol.

Ahora, ambas se han convertido en dos de las artistas más escuchadas a nivel internacional. No hay día que pase sin una versión nueva de este tema que ya inunda todas las plataformas digitales. No hay ser humano que pueda esquivar este fenómeno, y no hay canción que pueda superarlo.

Y tú, ¿has contado las veces que has escuchado Tusa? Pues sigue haciéndolo porque no serán las únicas. Pero si le ponen la canción...