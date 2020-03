Shakira, Anuel AA - Me Gusta [2020]

Nunca nos cansamos de una canción pegadiza, ¿no es así? Me Gusta de Shakira y Anuel AA se ha convertido en una de las mayores favoritas de nuestras fiestas (con permiso de Tusa). La canción que rinde homenaje a los sonidos del hit internacional Sweat de Inner Circle, se ha convertido en un nuevo éxito latino. Aunque teniendo a semejantes referentes de la industria, no nos extraña.

Pero si pensabas que ya habías superado Me Gusta, llegan sus protagonistas para demostrarte lo contrario. Los colombianos han lanzado ahora su videoclip, formado por imágenes en las que una Shakira al estilo oriental y Anuel AA recorren el mundo mientras interpretan el tema a cámara.

Una larga mesa imperial repleta de comida, el vagón de un tren de siglos pasados y una cocina muy al estilo de los Estados Unidos de los años 50 son algunos de sus escenarios. En este último, Doble A aparece cocinando mientras Shakira disfruta de la tranquilidad con un look de geisha, una escena de empoderamiento similar a la que nos ofrecen Becky G y Maluma en La Respuesta y Meghan Trainor en Dear Future Husband, entre otros. En definitiva, sus imágenes demuestran cómo la pareja pierde esa chispa del amor poco a poco.

Como era de esperar, el lanzamiento de este videoclip ha sido todo un éxito. Con tan solo unas horas de vida, ya supera los 3 millones de visualizaciones y se posiciona en el Top 3 de las tendencias de Youtube. Y no es de extrañar, ya que los ritmos y los nombres que acompañan a este tema son los factores claves de atracción para su público internacional.

Me Gusta vio la luz el pasado 13 de enero y recibió la crítica de millones de personas alrededor del mundo. Críticas de todo tipo, pero, en su gran mayoría, optimistas. Tanto es así que ha recibido disco de platino en Estados Unidos y España, y discos de oro en México y Brasil.

Y tú, ¿ya lo has dado todo con Me Gusta?