Lola Índigo, Emma Watson, Malú, Ariana Grande…Todas nos muestran diversas maneras de reivindicar a la mujer

El 8M es una fecha de reivindicación, de recordar que la mujer no es menos que el hombre, tampoco más. La igualdad es una lucha que cada vez gana más adeptos que no cesan en su lucha por conseguirla. El Día Internacional de la Mujer se viste de violeta un año más.

Un año más, las mujeres han salido a la calle, a las redes sociales y… al mundo en general, para decir que están aquí, que están dispuestas a exigir que les den su sitio y a seguir buscando un mundo mejor para todos.

Son muchas las que han alzado la voz este 8M y hemos seleccionado a algunas de ellas para que sirvan como ejemplo de lo que es el sentir femenino en estos tiempos. En 2020 nadie se calla y todas luchan por un bien común. Eso sí, cada una lo hace con sus palabras y sus propias imágenes.

Lola Índigo

“Feliz día de las mujeres 💜 a mi mamá, mi tía, mi abu, a mis bailarinas, a mis profesoras, a mis amigas, a todas las chicas que venís a contarme vuestra historia en las firmas, por la calle, en los conciertos, a las que no conozco aún, a las mujeres de mi equipo: Alicia Arauzo, a Patri Bañuelos, Rocio Crenes, a @chuwi__ mi angel de la guarda en la gira, a @albxreche , a @anaguerramusic ,@dannapaola, @deniserosenthal @malarodriguez @lajedet @anitta @cami @rakkyripper a todas mis compañeras músicas y artistas que no caben en este post... está siendo duro pero vamos a conseguir el lugar que merecemos, os quiero y admiro a todas mis hermanas 🌹”. Lola Índigo.

Melanie Olivares

“Últimamente estoy recibiendo algunos mensajes por privado, comentando lo mayor que estoy y la pena que les da que se me caigan las tetas... Quería advertiros de algo más. Soy una mujer de 47 años , con una hija Etíope (negra para los que estén despistados) que la adopté de forma monoparental , con dos hijos rubios, de padres distintos, actriz, catalana, de izquierdas, con malas compañías, feminista, contradictoria, en constante evolución y lo más salvaje que consigo ser ... quería tranquilizar a todos esos que están tan apenados y advertirles que esto va a más, en mi familia, las mujeres somos muy longevas ... #felizdiadelamujer”. Melanie Olivares.

Ana Guerra

“Juntas. Libres. Valientes. Feliz día de la mujer 💜”. Ana Guerra.

Malú

“Y mereces respeto, amor, admiración, cariño, comprensión, lealtad, amistad, valor, sinceridad, afecto, ternura, atención, aprecio, aceptación, éxito, igualdad... todo lo bonito q nos puede ofrecer este mundo!!! Q Nada ni nadie nos distraiga de nuestro objetivo porq juntas siempre seremos más fuertes!!! Feliz día de la mujer 💜💜💜 #8m #8deMarzo #felizdiadelamujer”. Malú.

Lali

“#8M por TODAS💜”. Lali.

Elísabet Benavent

“Que nunca te impongan la altura a la que se encuentra el cielo ni cuán alto puedes volar o soñar o saltar. Que el largo de tu falda no te defina como persona, que solo sea eso, una falda que te apeteció ponerte sin que tuvieras que preocuparte por lo que otros pensarán de ti. Sin que nadie crea que tiene derecho a interpretar lo que quieres a juzgar por un poco de tela de más o de menos. No juzgues a la hermana de tu derecha ni a la de tu izquierda. No juzgues, ni de frente ni de espaldas. Las guerras las llevamos dentro y no tienes por qué saber de las batallas que se libran en el pecho. Destierra la idea de que somos enemigas porque hacer nido en saber que somos hermanas es mucho más cálido. No dejes que señale, nadie, donde están tus defectos, tus limitaciones, tus deberes y obligaciones. Eres tú y solo tú quien debe aprobarse en el espejo. Corre lejos si no te sientes libre, si sientes que no brillas, si te han robado la capacidad de escoger tus pasos. Tu futuro. Tus sueños. Depílate si quieres hacerlo, baila en el centro de la pista si te apetece, bébete unas copas, ponte esa minifalda, maniféstate o no lo hagas, pero siempre sintiéndote libre. Ten hijos o no los tengas, pero no impongas tu modelo de vida a las demás. No hay manera correcta de ser mujer. No hay manera equivocada de serlo. Solo... se es. Lo somos. Y si estamos aquí es para buscar ser felices. Hermana, hoy puede que sea nuestro día, pero seguimos luchando los 364 restantes. Codo con codo. Para que las que vienen, las pequeñas, tengan que pelear un poco menos. Os quiero”. Elísabet Benavent.

Sheila Casas

“RESPETO, igualdad, LIBERTAD, sin miedos!! Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser 💪🏻!! #8DeMarzoDiaInternacionalDeLaMujer”. Sheila Casas.

Camila Cabello

“Es el día internacional de la mujer y quiero compartir algunas de las mujeres que han marcado una gran diferencia en mi vida este año: @oprah, sin saberlo, me has ayudado mucho en mi viaje en los últimos años (mira su discurso de graduación en Spellman universidad en 2012- cambió mi vida para siempre) las lecciones que aprendiste más el conocimiento que compartes a través de tu súper soul podcast dominical, dándonos acceso a líderes de pensamiento que nos pueden enseñar cómo ser mejores y más conscientes ha cambiado mi vida . Además, ¡comencé un diario de gratitud este año! @brenebrown me cambió para siempre cuando escuché a Ted hablar sobre el poder de la vulnerabilidad y vi su especial de Netflix "La llamada al coraje": "La vulnerabilidad suena a verdad y se siente como coraje. La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero nunca son debilidades". @elizabeth_gilbert_writer Siempre me he relacionado tanto contigo y escuchar tu clase magistral sobre "Creative Living Beyond Fear" y tu relación con el miedo este año realmente me habló de manera crucial. @michelleobama y su perspectiva de encontrar su camino, de volverse constantemente, y recordarme que no se supone que sepamos exactamente qué es nuestro caminar durante nuestros 20 años, pero solo hacer lo mejor y hacer que las personas se sientan vistas en el camino es suficiente, @ tarabrach, su libro, la compasión radical trata sobre la práctica de lidiar con emociones difíciles con autocompasión y está literalmente cambiando mi vida, su práctica de LLUVIA realmente me ha ayudado a lidiar con mi ansiedad y está ayudando a las personas a sanarse en todas partes, @tamaralevitt, la cabeza de la atención plena y meditación en Calm, tus meditaciones guiadas y tu clase magistral sobre Gratitud me han ayudado mucho en el último año, estás cambiando y entrenando mentes en todas partes. Y, por supuesto, mi madre, que me mostró lo que significa amar a alguien. Me amas a mí y a las personas que te rodean desinteresada, feroz e incondicionalmente, y creo que esa es la mejor superpotencia que puede tener un ser humano. Gracias a todas las mujeres del mundo que nos inspiran a todas a crecer ❤️”. Camila Cabello.

María Valverde

“Hasta donde queramos llegar #DíaDeLaMujer #8M #8M2020 #DíaInternacionalDeLaMujer”. María Valverde.

Tini

“Este 8 de marzo del 2020, sigamos impulsando todas juntas un cambio radical en la situación de millones de mujeres. Reclamemos con firmeza igualdad económica para todos, continuemos la lucha contra la violencia de género y exijamos participación de las mujeres en todas las decisiones en las que no se nos tiene en cuenta. Hoy y siempre seamos la voz de las que fueron calladas, y que nuestra unión sea cada vez más fuerte #8M”. Tini.

Laura Escanes

“Valientes, fuertes, guerreras... 💖 Las mujeres de mi vida 💖 #8M”. Laura Escanes.

Soraya

“Pues eso! Feliz día de la Mujer Internacional y La mujer Universal 💜”. Soraya.

Vanessa Hudgens

“Nada más hermoso e inspirador para mí que una mujer fuerte que se siente completa y no deja que el miedo la deprima. Estoy muy agradecida de tener mujeres en mi vida que me animan y me inspiran. Señoras, ustedes saben quiénes son. 💕 Feliz #internationalwomensday”. Vanessa Hudgens.

Ariana Grande

“Mamá y tía judy 🖤 feliz Día Internacional de la Mujer”. Ariana Grande.

Emma Watson

“¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Esto es para todas las mujeres que se arriesgaron y rompieron el silencio sobre la cultura de la violación y la violencia contra las mujeres. Estoy muy agradecida por sus voces fuertes.

En mi búsqueda continua de respuestas, me siento muy agradecida de haber encontrado Sex & World Peace de Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli y Chad F. Emmett y estoy emocionada de compartirla con vosotros en el Día Internacional de la Mujer.

El libro revela que en el estado de nuestro mundo: la seguridad, prosperidad, desarrollo, democracia, justicia y paz mundial depende claramente de cómo tratamos a las mujeres y las niñas. Con este libro de texto altamente legible y ampliamente investigado, los autores fomentan una visión holística cuando se trata de las relaciones nacionales e internacionales: todo el árbol, no solo las ramas, sino las raíces.

Con capítulos prácticos sobre cómo lograr un cambio positivo, el libro también nos ofrece llamadas a la acción personales y sociales, al tiempo que enfatiza que los estados que tienen el mayor poder para hacer cambios deben centralizar las preocupaciones de las mujeres donde la seguridad, la reforma legal y la justicia están en juego y esto incluye igualdad en el proceso de toma de decisiones. Sex & World Peace nos muestra cómo la desigualdad de género es una forma de violencia que afecta todo, desde el crecimiento de la población hasta las economías y el tipo de régimen. Para mí, este libro ilumina cómo llegamos a donde estamos hoy y, junto con él, un camino a seguir. ⁣️🙏🏽✨❤️”. Emma Watson.