Estos son los famosos que han pasado por la cárcel

Nuestros protagonistas de hoy son esos famosos que a pesar de tenerlo todo, no parecen estar contentos con eso, y no les parece suficiente motivo como para seguir las reglas del juego. No hablamos del Cluedo ni del parchís, hablamos de algo un poquito más serio, el no desviarse del camino y seguir la ley.

Hemos querido indagar un poquito en la vida de nuestras celebrities para conocer las manchas de su expediente. Esos pequeños, o bastante grandes, incidentes que los han mandado directos a la cárcel para reflexionar una pequeña o, en algunos casos, larga temporada. En estos deslices que nos da la vida, no importa la edad, el sexo o procedencia, tenemos de todos los tipos.

Existen clásicos que no nos suponen mucha sorpresa, desde Lindsay Lohan o Paris Hilton, hasta Charlie Sheen, pero otros no los teníamos tan fichados. La actriz Reese Witherspoon, fue detenida en 2013 por desobedecer las órdenes de un policía que le estaba haciendo un test de alcoholemia a su marido. Parece que no le pareció bien el trato que les estaban dando, aunque después tuvo que pedir perdón por todo lo sucedido.

Algo más lejano es el caso de David Bowie, el cantante, fue arrestado en 1976 por consumir y poseer marihuana. Siete años antes de que esto sucediese, Jimi Hendrix también fue detenido por culpa de la droga, en su equipaje encontraron sustancias ilegales. Y en 1999, era Matthew McConaughey el que caía con este mismo asunto, y aunque no pasó demasiado tiempo retenido, lo pillaron bajo los efectos de la marihuana.

Otros destacados por tener algún que otro incidente con la ley, en ese caso por culpa de los coches son Bill Gates y Justin Bieber. El magnate y el cantante excedieron la velocidad permitida y se metieron en un buen lío.

Y no nos olvidados de nuestras celebrities nacionales que han pasado por la cárcel, aquí tenemos también una larga lista. Entre ellos tenemos a los polémicos Ortega Cano, Isabel Pantoja, Julián Muñoz, Coto Matamoros o Joselito, que para el que le pille por sorpresa, el "pequeño ruiseñor" pasó 5 años en prisión por tráfico de drogas.

