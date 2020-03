Rita Ora anuncia nuevo single, ‘How To Be Lonely’, que ha escrito junto a Lewis Capaldi

Rita Ora volvió a la música a finales de 2018 con Phoenix, tras seis años sin poder lanzar nada. Lo hizo tras vencer el juicio contra la discográfica Roc Nation, que pertenece a Jay Z. Desde entonces, la británica ha querido recuperar el tiempo perdido y hacer nueva música. ¡Y parece que lo está consiguiendo!

Este 9 de marzo, Rita Ora ha anunciado el nombre y la fecha de su nuevo single. El primero de lo que parece una nueva etapa. Se trata de How To Be Lonely y podremos escucharlo finalmente el próximo 13 de marzo.

“Estoy muy emocionada de poder compartir finalmente How To Be Lonely. Saldrá el 13 de marzo a medianoche, ¡ya está aquí! Llevan tiempo sabiéndolo y han sido muy pacientes!”, ha escrito la joven junto a la portada del single.

En ella podemos ver a Rita en primer plano, tapándose la boca con el brazo, y embadurnada de un barro dorado.

¡Pero la cosa no se queda ahí! Rita ha desvelado a sus seguidores a través de un vídeo con quién ha coescrito el tema. ¡Nada más y nada menos que con Lewis Capaldi!

De hecho, en el vídeo vemos a los dos artistas dando la noticia entre risas. Sin lugar a dudas, Lewis Capaldi se trata de uno de los artistas del momento, sobre todo en Reino Unido. Desde que el joven de 23 años lanzó Someone You Loved, su fama no ha parado de crecer, convirtiéndose en uno de los compositores favoritos del momento.

Tendremos que esperar al viernes para poder escuchar el single completo. ¿Distinguiremos la esencia de Capaldi en él?