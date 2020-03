La hija de Kylie Jenner y el hijo de Luis Fonsi tienen una pasión compartida

Si nos fijamos en los artistas globales que rebosan éxito y fortuna enseguida nos vienen a la cabeza excentricidades asociadas a su exhibición del lujo. Viven en otra esfera diferente al resto de los mortales y comparten pasiones que pocos pueden permitirse.

Una de esas pasiones tiene que ver con los coches. Las grandes celebrities suelen ser los clientes potenciales de las firmas de lujo en este sector. No es raro ver a los reyes del urban latino o a los grandes artistas de pop presumir de sus garajes.

Sin duda, una pasión que sus hijos, baby celebs, normalizan en su vida desde bien pequeños, de ahí, que algunos de ellos, también lo conviertan en uno de sus caprichos.

De ahí, que en los últimos días hayamos podido ver a Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, presumir de tener su propio vehículo. La joven empresaria aprovechó el Día de la Mujer para compartir una colección de fotografías de su hija como ejemplo del futuro femenino.

Pues bien, en una de esas imágenes podíamos ver a la pequeña en su propio todoterreno Mercedes Benz que no nos extrañaría que costase lo mismo que cualquier coche medio que podamos tener en nuestras plazas.

Y que conste que no es excentricidad única de las Kardashian. Luis Fonsi también es un gran amante de los coches y su hijo Rocco parece seguirle los pasos. No había más que ver la última foto que compartía con él que nos dejaba claro que son la misma persona en dos edades diferentes.

“De tal palo, tal astilla. Like father like son 💙 #twinning 🚘🚘”, escribía junto a una foto en la que les vemos a ambos presumiendo cada uno de ellos de su propio coche. Sin duda, no es lo que estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor, pero, como decíamos, ellos viven en otra esfera.

¿Llegará el día en el que también presuman de su mini jet privado?