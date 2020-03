La verdadera razón por la que Susana de ‘La Isla de las tentaciones’ ha dejado la televisión

Susana Molina se convirtió en una de las participantes de La Isla de las Tentaciones más queridas por el público. La murciana demostró ser una de las chicas más coherentes del programa, argumentando sus decisiones y siendo coherente en todo momento. La joven salió del programa soltera, tras decidir poner punto y final a su relación de siete años con Gonzalo (a quien conoció en Gran Hermano 14).

Tras el final del programa, Mediaset le dio trabajo a Susana: su propio canal de MTMAD para hablar de lifestyle y de su día a día. Pues bien, en el último episodio ha aclarado por qué ha decidido apartarse de la televisión tras La isla de las tentaciones.

Antes de desvelar el motivo por el que no está trabajando en televisión, Susana ha querido aclarar que se está dedicando, sobre todo, a promocionar marcas en redes sociales que se han interesado en ella. Vamos, a ser influencer de toda la vida. Y es que, desde que salió del reality presentado por Mónica Naranjo, su perfil de Instagram no ha hecho más que crecer en seguidores y seguidoras. Eso sí, ella no acepta todo tipo de productos: “Me pasan las propuestas y decido si va conmigo o no va conmigo. Se negocia el contenido que se va a subir y el precio. Eso lo hace la agencia con la marca. Quiero que quede claro que no se sube todo. Veo el producto que es y me informo”.

Además, Susana ha asegurado que se trata de un trabajo que le gusta “bastante”: “Aunque la marca te da las pautas, tienes mucha libertad para hacerlo a tu manera. Tienes capacidad de decidir qué productos te gustan o no. Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele”.

Es aquí, donde Susana ha desvelado el motivo por el que ahora mismo no está trabajando en televisión y prefiere dejar ese aspecto a un lado y evitarla: “Soy fan de los realitys y me encanta verlos y participar. Me gusta esa parte de la tele, de esta ahí aislada y encerrada. Pero luego la parte de los platós no me siento tan cómoda. Por eso no suelo ir a televisiones ni platós. En un plató me siento un poco perdida y no tan cómoda. Por eso hago el reality y me desvinculo un poco”.