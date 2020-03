Billie Eilish enseña su cuerpo y lanza un mensaje los haters

Si hay algo que caracteriza a las grandes estrellas es su alcance a cualquier rincón del planeta. Todo mensaje que lancen al mundo llega a oídos de millones de personas, y es por ello por lo que muchos de estas estrellas aprovechan su poderosa voz para enviar unas palabras de conciencia.

Una de ellas es Billie Eilish. La artista siempre viste prendas ropa holgadas, asociándose su propio estilo que todo un ejército de fans intenta imitar. Muchos la han criticado por su timidez en la mostración de su cuerpo, pero otros la han defendido con un discurso de reivindicación. Sea como sea, ha sido la propia Billie la que ha querido poner punto y final a este enfrentamiento.

La artista se ha liado la manta a la cabeza y, en uno de sus últimos conciertos, ha proyectado un vídeo en el que poco a poco va desnundándose. Sí, Billie nos ha mostrado su cuerpo, pero lo ha hecho lanzando un mensaje de conciencia social para inspirar, sobre todo, a las generaciones más jóvenes.

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

Según el usuario de Twitter @watchmyxanny, el mensaje decía lo siguiente: "Tenéis opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian la ropa que llevo, otros la adoran, otros la usan para avergonzar a otros, otros la usan para avergonzarme, pero os siento observando, siempre. Nada que yo haga, mis enemigos no lo ven. Así que siento vuestras miradas, vuestras desaprobaciones o vuestros suspiros de alivio", comenzaba su discurso.

"Si dependiese de ellos, nunca sería capaz de moverme. ¿Os gustaría verme más pequeña? ¿Débil? ¿Frágil? ¿Alta? ¿Os gustaría verme callada? ¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mi cadera? El cuerpo con el que he nacido, ¿no es lo que queríais? Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me deshago de las capas, soy una p*ta. Aunque nunca hayáis visto mi cuerpo, me juzgáis y me juzgáis por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre la gente basadas en su talla. Decidimos qué son. Decidimos lo que valen. Si me pongo más, si me pongo menos. ¿Quién decide lo que me hace ser yo? ¿Qué significa eso? ¿Mi valía se basa solo en vuestra percepción? ¿O vuestra opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", concluía.

Estar en el foco de atención de millones de personas alrededor del mundo también acarrea unas consecuencias negativas. Cada movimiento que realizas es juzgado por innumerables miradas que dictan si dicho movimiento es correcto o no. Claro que debes contar con la madurez suficiente como para canalizarlos de manera constructiva o ignorarlos.

Billie Eilish ha aprendido de la experiencia, y se ha convertido en una mujer de armas tomar que da un golpe sobre la mesa y se enfrenta a todas estas críticas sobre su cuerpo. Es ella la que decide cuándo, cómo y dónde enseñarlo.