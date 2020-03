Morat: “Hay un discurso detrás de todos nuestros discos y este no va a ser la excepción”

Enamorados de España, de su gente y emocionados siempre de pisar sus calles, Morat ha elegido la capital para cantar en directo y dar una de las noticias más esperadas por todos los que cantan a voz en grito A dónde vamos: girarán por nuestro país en verano.

La tarde del lunes de marzo, la plaza de Callao de Madrid se llenaba de gente para ver a los cuatro colombianos, que se subían al escenario en plena capital para enseñar a todo el mundo No Termino, su último single. Una canción que habla de “amores frustrados”, de amores que no pudieron ser, y con el que han vuelto a hechizar a todos sus fans. Un tema que plasma la evolución, la empatía y las ganas que tienen que seguir llevando su música a lugares donde nunca han estado.

Los próximos agosto y septiembre, Morat tienen planeados seis directos en los que prometen llenar cada uno de los asientos, y empapar con su música todas las ciudades. Pasarán por Cadiz (01/08), Marbella (3 y 28/08), Girona (16/08), Mérida (29/08), Sevilla (04/09), Córdoba (05/09), Valencia (10/09), Barcelona (17/09), Bilbao (19/09) y, por último, Madrid (20/09), donde no dudamos volverán a repetir la noche inolvidable que dejaron con su pasado tour.

Morat en la Plaza de Callao de Madrid, en marzo 2020. / Erick Fernando/UniversalMusic

Pregunta: ¿Ilusionados de volver a España? No habéis pasado mucho tiempo fuera…

Respuesta: Muy, muy ilusionados. Tres meses, estuvimos en diciembre, y estamos muy contentos de volver. Para nosotros, venir a España siempre es una ilusión muy grande, nos recarga la batería.

P: ¿Cómo nació No Termino?

R: No termino es una canción que habla de esos amores frustrados que nunca pasaron. No quiero contar todas las cosas que a final de cuentas sé que nunca hicimos. Un amor frustrado, imposible.

El arreglo de la canción nace de buscar dónde nos sentíamos musicalmente a gusto. Un sonido mucho más enérgico y roquero donde los instrumentos son protagonistas, un lugar donde queríamos seguir explorando desde que lo hicimos en Besos en guerra, después en A dónde vamos, en Enamórate de alguien más, al final de la canción... Después de eso, vimos que también queríamos seguir explorando en la parte visual de los videos y llegamos a este concepto mucho más colorido, donde la pintura también tiene un poco de protagonismo. Estamos muy contentos con el video y con la canción.

P: ¿Qué simbolizan los colores para Morat? Ahora parece que está de moda unir la música con este concepto...



R: Más que un símbolo, yo creo que los colores querían incorporar este cambio de estética, de energía, un rejuvenecimiento de la imagen de la banda. Había una estética muy clara a la que nos asociaban, como folk, que está bien, nos gusta mucho, pero no es el único lado por el que nos queremos desenvolver, y esta estética un poco más enérgica, más rock, más viva, pues se transmitía muy bien de la mano de estos colores.

P: ¿Es quizás una manera de mostrar una evolución de la banda?

R: Si, sin duda, pero también más allá de decir "ahora solo somos esto", es una búsqueda constante de mostrar escenarios distintos pero que igual son muy naturales. El hecho de que seamos cuatro y seamos tan diferentes... que unos vayan más para otro lado, y que los otros dos o tres se puedan amoldar. Por ejemplo, Isaza tenía una idea muy clara de un video, que él lo veía, y para nosotros tres fue muy fácil salir con algo que fuera muy orgánico, pero también si el resto teníamos otra idea y queríamos llevarlo a otro lado, los otros dos podían jugar a armarlo. Entonces, es muy cool ver como en espacios tan distintos se sigue sintiendo muy orgánico, y sin forzar nada, a fin de cuentas.

Ver esta publicación en Instagram ¡Ya pueden escuchar #NoTermino! 🤟🏼🤟🏼 Una publicación compartida de Morat (@morat) el 5 Mar, 2020 a las 4:01 PST

P: En el anterior disco, el hilo conector eran las ‘balas perdidas’, ¿qué unirá vuestro próximo trabajo?

R: La verdad, todavía quedan cosas por definir, pero no te podemos adelantar mucho porque sería un spoiler catastrófico. Está claro que nos gustan los conceptos, que haya algo que uno no sabe muy bien todavía como hacer, pero que irá más allá que solo canciones. Puede que no sea un elemento recurrente, necesariamente, pero sí hay un discurso detrás de todos nuestros discos y este no será la excepción.

P: ¿Seguirá la línea de los anteriores?

R: Yo creo que es una línea coherente pero que a lo mejor sorprende un poco.

P: ¿Os lanzaréis a tocar nuevos estilos?

R: Yo creo que ya hemos explorado el tocar otros lados, como por ejemplo con Cuando nadie ve. Nosotros queremos encontrar la mayoría de lugares donde nuestros instrumentos sean compatibles y nos sintamos cómodos. El ejercicio de experimentación con lo urbano que hicimos lo más cercano fue Cuando nadie ve, y nos funcionó muy bien, pero cuando lo tocamos en vivo no es lo que más disfrutamos. Nos hace falta ese sonido de baterías acústicas, guitarras eléctricas... que hace que no sea lo que más nos llame la atención. No estamos súper cerrados, pero estamos muy tranquilos con lo que hacemos ahora.

P: Y al hablar de colaboraciones, ¿con quién os gustaría crear algo?

R: Esa pregunta siempre es interminable de responder. Hay un montón de artistas: Rosalía es muy cool, porque siento que ella dentro de lo urbano hizo algo que nadie estaba haciendo, fue a un lugar donde nadie había ido, y si se siguen abriendo espacios para proponer y hacer cosas distintas, a mí eso me llama mucho la atención. Beret, en lo personal, también nos parece cool, Camila Gallardo en Chile... Y en España también hay un montón de gente, está muy de moda en freestyle. Si nos metemos por un lado urbano, sería más por el rap que por el reggaeton.

P: Estáis uniendo vuestros hobbies con la música, ¿creéis que es una vía de escape para salir de la “rutina”?

R: No sé si necesariamente es un escape. A fin de cuentas está bien, en la variedad está el placer, pero es más que simplemente nos gusta hacer otras cosas y hemos encontrado la manera de hacer que le aporten al proyecto, y eso está cool. Nos gusta, pero detrás también hay una intención de que eso le aporte a Morat.

P: ¿Hubo nervios por tocar en la Plaza de Callao, en Madrid?

R: Estábamos emocionados, muy contentos. Hace rato no tocamos en Callao, lo hicimos en 2016 o 2017 alguna vez, por aquí cerca, pero estos shows en Madrid son espectaculares, nos emocionan un montón porque la gente tiene un ambiente muy especial, y que sea abierto al público lo hace como más mágico. Estamos muy contentos.

Simón y Juan Pablo Isaza, de Morat. / Erick Fernando/UniversalMusic

P: ¿Cómo surgió la idea?

R: Teníamos ganas de hacer algo un poco disruptivo, que tuviera un alto impacto para el lanzamiento de esta canción, en particular. Creemos en esta canción, la queremos un montón y cuadraba muy bien este tipo de acciones: la canción, el video... tenía sentido hacerlo.

P: Después de llenar el Wizink Center de Madrid, ¿os imponía hacer lo mismo en la calle?

R: Es una locura. Nos encanta que se llene de gente. Llenar el Wizink y el Movistar de Bogotá tienen la particularidad de que son esos recintos. Esos lugares son el producto de haber picado piedra más que en muchos otros países, porque aquí fuimos de la mano de la radio, de muchas cosas, haciendo shows, promos en bares… y esos recintos en particular tienen un sabor a victoria distinta. Se valoran mucho porque son el resultado de una carrera de mucho trabajo. Nos emocionó muchísimo.

P: Además, os lo lleváis al recuerdo porque lo grabasteis…

R: Eso es, fue el primer concierto que hemos grabado y el último show de la gira Balas Perdidas. Una gira que duró casi dos años, que estuvo en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y no había mejor forma de recordarla que teniendo ese último concierto, y más en Madrid, para tenerlo de recuerdo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morat (@morat) el 8 Mar, 2020 a las 6:52 PDT

P: ¿Cuándo lo tendremos?

R: Pronto (ríen).

P: Ya tenéis preparada gira para este 2020…

R: Tenemos muchas ganas, demasiadas. Es muy cool girar por España en verano. Nosotros tocamos mucho en México, que es enorme, y las distancias son muy largas, las giras son bastante agotadoras, los aviones, los aeropuertos… España hace la gira mucho más amigable, es mucho más tranquilo y no hay nada como volver aquí. Somos felices viniendo a cantar aquí en verano.

P: Nuevo proyecto, ¿nueva meta?



R: Varias. Constancia: seguir el paso que llevamos estos años. Estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que nos apoya, la meta es seguir dándoles buena música, seguir construyendo esa confianza con el público y seguir tocando, ojalá en más sitios y más grandes.