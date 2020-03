David Otero, Lewis Capaldi y Rosalía ponen emoción a la lista esta semana

Desde este sábado, los colombianos Morat lideran la lista con A dónde vamos, pero otros artistas internacionales y españoles han jugado un papel importante en el chart esta semana. Especialmente notable ha sido el ascenso de seis posiciones de David Otero y Taburete con Una foto en blanco y negro, hasta quedarse en el #14 y convertirse así en la subida más fuerte. No puede tildarse sino de magnífica la idea de David de regrabar este viejo éxito de El Canto del Loco que puede pasar a ser también uno de los mayores hits de su carrera en solitario.

En cuanto a las novedades de la semana, la más prominente es la de Lewis Capaldi con Before you go: ha debutado en el #29, haciéndose con el título de entrada más fuerte. También se han incorporado al ránking Sebastián Yatra, Rauw Alejandro y Manuel Turizo con TBT (#35) y la noruega Julie Bergan con Kiss somebody (#39).

Rosalía y Ozuna siguen siendo los veteranos de la lista, pues su tema Yo x ti, tú x mí es el que lleva más semanas con nosotros: un total de 28. Eso les otorga el récord de permanencia, que puede mantenerse un tiempo pues aún están en el #30. Este resumen, en imágenes y con Tony Aguilar, puedes verlo en el vídeo de la parte superior.