El coronavirus nos ha permitido ver un ‘Sálvame’ inesperado

¿Hay algo en estos momentos que no esté afectado por el coronavirus? Es difícil dar con algo, la verdad. Está cambiando todos nuestros hábitos y nuestras rutinas y lo que tenemos ahora es totalmente diferente a lo que teníamos ayer. Cada minuto nos enfrentamos a decisiones que, en otras circunstancias, nos habrían resultado imposible de creer (y no me refiero ahora al papel higiénico agotado en los supermercados).

El caso es que la televisión es uno de los medios que se están viendo afectados por el virus del momento. Cada vez son más los programas que están prescindiendo del público en plató. Ana Rosa Quintana abrió la veda y Sálvame tomó el testigo.

Si hace unos meses nos hubieran dicho que Carlota Corredera iba a presentar una tarde sin estar rodeada de todas esas personas que aplauden, vitorean o abuchean cada cosa que sucede durante el programa, no nos lo hubiéramos creído. Pero es el poder del coronavirus, que todo lo consigue.

Ayer martes se recordará como un día histórico en el programa. El público dejó de ser un colaborador imprescindible… hay que contener la propagación del virus.

El caso es que tampoco podíamos imaginar que Sálvame aparcaría el cotilleo del corazón y de sus realities para dar paso a una mesa de análisis donde un tema de actualidad de una seriedad tal como es esta pandemia, tomara el protagonismo. Pero así ha sido. Si hasta hablaron con María Neira, responsable de Salud Pública de la OMS.

Colaboradores como Belén Esteban han compartido mesa con expertos en el tema para analizar el tema que preocupa, ahora, a todo el país. Y claro, esta transformación del programa no ha pasado desapercibido en redes donde hemos visto el asombro por los acontecimientos.

chillo sálvame sin público pic.twitter.com/ZVw0wV3mWm — 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐨𝐲 🇦🇱🇷🇸🇧🇬🇦🇿 (@AverageViewer) March 10, 2020 Que Sálvame esté dedicando un rato a explicar a su audiencia cosas como: "Abuelos, no beséis a los nietos" tiene mucho más impacto que muchas de las cosas que se tuitean y opinan desde nuestra estúpida superioridad moral. — Ángeles Caballero (@macaballeroma) March 10, 2020 #yoveosálvame Veo que Sálvame hoy tiene un gabinete de expertos que nos dán sabios consejos sobre el coronavirus..obviamente Carlota Camionera ha colocado entre ellas a su jefa y musa Belen Esteban,,,Mediaset es un disparate contínuo. — thunderbird (@garate21326343) March 10, 2020 ... y entonces #Salvame informó sobre el coronavirus MEJOR que muchos informativos. Así SÍ. — Alberto Rey (@Albertoenserie) March 10, 2020 @salvameoficial pone en sus faldones : Los supermercados empiezan a desabastecerse. Una alrma innecesaria!



Que Sálvame informa mejor que muchos telediarios serios 👏🏼 — 🏳️‍🌈 𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 ⚯͛ (@potter_pan) March 10, 2020

¿Estará el coronavirus preparado para convertirse en personaje de Sálvame?