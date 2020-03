Cuando estalla una crisis o una tragedia siempre sale a la palestra una caterva de iluminados que dice haber predicho que todo aquello iba a pasar. Ocurrió durante los atentados del 11 de septiembre o durante la quema de la catedral de Notre Dame. Nostradamus y la Biblia son, para los adeptos a las profecías, dos principales fuentes de obsesión, y no paran de ver cómo sus palabras se proyectan en nuestro presente, aunque a veces tengan que retorcer el lenguaje y los hechos para hacerlos coincidir.

Sin embargo, hay otro tipo de profecías o advertencias que parecen una suerte de mensajes cósmicos inesperados –y generalmente ocultos– que nos indican que algo malo está a punto de suceder.

Por ejemplo, la canción Jesus, Etc., del álbum Yankee Hotel Foxtrot de 2001 del grupo de rock Wilco, donde se habla de edificios que tiemblan y rascacielos que a duras penas se sostienen mientras se oyen gemidos que desaparecen en el humo. Todo ello escrito unos cuantos meses antes de los atentados del 11S. ¿A que no os imagináis en qué fecha se iba a estrenar el disco?

Hoy con el coronavirus pasa lo mismo. Es trending topic universal. Nos tiene amedrentados. Los medios de comunicación abren día sí y día también con nuevas noticias. Vaciamos los supermercados y gastamos las mascarillas de las farmacias en menos de 24 horas, en una suerte de histeria colectiva sin fin. Hasta algunos políticos de primera línea, como el capitán Ortega Smith, empiezan a sufrir los efectos de una patología que no entiende de ideologías.

¡Y cómo no! Lo que está ocurriendo ya había sido predicho anteriormente. Y aunque muchos puedan pensar que me refiero a aquella cinta ciertamente premonitoria de Steven Soderberg, Contagio, lo cierto es que los tiros van por otro lado y tienen más que ver con una serie de televisión que se llama V Wars.

No nos engañemos: la serie trataba sobre humanos transformados en vampiros por una patología genética. Como los zombis de 28 Días Después solo que con murciélagos chupasangre. Sin embargo, el actor que interpretaba a Boone en Perdidos, Ian Somerhalder, a quien también hemos podido ver en las series Crónicas vampíricas y Tell Me You Love Me, se ha sumado al carro de las profecías y confesó que él mismo había advertido de la crisis del coronavirus durante una escena de V Wars.

"¿Podría estar V Wars más al día si lo hubiéramos hecho a posta? Esta es la escena en la que conoces a mi personaje, el Doctor Swann. Cuando la escribimos, sabíamos que teníamos un programa sobre un virus que se estaba expandiendo. Debéis saber que mi personaje era un respetado doctor en el campo de las enfermedades infecciosas", explica el actor en su cuenta de Instagram.

"No teníamos ni idea que la bolsa iba a caer y que el país entero iba a estar en cuarentena. Odio que esté pasando esto ahora mismo en el mundo, pero no sabéis lo agradecido que me siento de tener acceso a algunos de los grandes epidemiólogos del mundo y no puedo evitar recomendaros esta historia de V Wars". .

Poco después, el actor empieza a promocionar la película, que está producida por Netflix. Pero concluye con una advertencia: "Estamos ante algo importante, y esta mierda da miedo. Nunca había visto un show o película que tuviese tanta relevancia social en el mundo".

Quizás eso de que no ha habido otra obra con tanta relevancia social sea una exageración, dado que V Wars no parece que sea un producto demasiado brillante. Pero démosle un voto de confianza a Somerhalder. ¿Qué os parece su premonición? ¿Conocéis otros casos de películas que hayan servido de premoniciones sobre lo que está pasando?