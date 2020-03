Bob Dylan anuncia nueva gira mientras otros cancelan las suyas debido al Coronavirus

Mientras artistas como Madonna, Green Day, Miley Cyrus o Pearl Jam llevan días cancelando o aplazando conciertos debido al coronavirus, el músico estadounidense Bob Dylan, a sus 78 años, acaba de anunciar nuevas fechas para su Never Ending Tour.

Lo ha hecho a través de sus canales oficiales y se trata de un periplo de conciertos para este verano en Estados Unidos, que se suman a los shows que tenía previsto ofrecer este mes de abril en Tokio (Japón).

Los planes del músico y premio Nobel de Literatura no se paran en plena alerta por la expansión del Covid-19 y eso que por su avanzada edad, Dylan está dentro de la población de riesgo.

Del 4 de junio al 12 de julio de 2020, el cantante y compositor pasará junto a su banda por estados como California, Nueva York, Texas, Tennessee, Georgia, Arkansas... y así hasta ofrecer un total de 25 conciertos. Las entradas para estos shows estarán a la venta a partir de este viernes 13 de marzo. De momento, no se han conocido más fechas para Europa ni sabemos si pasará pronto por nuestro país. Su Never Ending Tour pasó en verano de 2019 por España.

En los últimos días, además de giras de otros artistas, también se han cancelado grandes festivales como el South by Southwest de Austin, que será la primera vez que no se celebre en 34 años, o el aplazamiento de Coachella, posiblemente para octubre de 2020.

El Never Endign Tour de Bob Dylan comenzó un 7 de junio de 1988 y desde entonces, y haciendo honor a su nombre, la gira interminable del cantante de éxitos como Blowin' in the Wind o Don't think Twice, It's All Right no se ha parado. Tampoco lo hará debido al Coronavirus.