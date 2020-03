Anuel AA desvela cuál fue su primera reacción cuando conoció a Karol G

La unión entre Karol G y Anuel AA es inquebrantable. Ambos han demostrado en múltiples ocasiones que, casualidades del destino o no, la música acabó conectándolos por alguna razón. Tan solo basta con acceder al perfil de cualquiera de nuestros protagonistas para comprobarlo. ¿Quién tiene ganas de boda?

Y es que, aprovechando dicha conexión, también han decidido unir sus voces en algunas de sus canciones. Culpables, Secreto, Dices Que Te Vas y China son los temas que han llevado su amor a otro nivel. Pero, ¿cómo fue ese primer momento en que se conocieron?

En una entrevista con Billboard, Doblea confiesa que todo comenzó cuando él, estando preso, recibió la petición de Karol G para colaborar en el remix de Ahora Me Llama. Por desgracia, le resultó imposible hacerlo, pero cuando salió de prisión, mantenía la promesa de que algún día trabajaría con ella.

Fue entonces cuando decidió cumplirla y contactó con la cantante. Al comprobar que no obtenía respuesta por su parte, el mánager del puertorriqueño avisó a la colombiana, y ésta contestó a nuestro protagonista. La colaboración era ya una realidad. Ambos se pusieron manos a la obra con Culpables.

Cuando se conocieron por primera vez, Anuel no pudo contener su emoción. "Yo cuando la vi casi me desmayo", confiesa en esta misma entrevista entre risas. Durante la grabación del videoclip, la temperatura entre ambos artistas se elevó y el intérprete de Adicto se lo confesó a su mánager entre bastidores: "Yo no sé, pero esa mujer va a ser mi mujer".

Casualidad o no, pero así ha acabado siéndolo. Anuel y Karol se han convertido en una de las parejas más mediáticas y queridas a nivel internacional. Sus millones de seguidores conocen cada paso de su relación, y eso es algo de lo que ellos son conscientes. El de Puerto Rico asegura que, tras su unión con la intérprete de Ocean, ha generado también una unión entre sus fans. Y no solo eso, sino que han conseguido fusionar un sonido hasta entonces desconocido por ambos. Anuel, el de la calle, y Karol, el más comercial.

Y tú, ¿qué opinas de la relación entre ambos artistas?