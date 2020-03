Meghan Trainor se une a Las Súpernenas

¿Acaso hay alguien sobre la faz de la Tierra que desconozca la existencia de Pétalo, Burbuja y Cactus? Las populares Súpernenas llegaron a finales de los 90 y principios de los 2000, formando parte de la infancia de millones de personas alrededor del mundo, hasta de la de algunas estrellas de la música.

Una de ellas es Meghan Trainor, que ha cumplido uno de sus sueños gracias al diseñador Christian Cowan. La cantante se convirtió en modelo de pasarela para presentar la nueva colección de Cowan. Una colección protagonizada por estas tres superheroínas de la televisión.

Meghan se subió a la pasarela acompañadas de Nikita Dragun y Kellee Morgan para dar vida a Burbuja, miembro esencial de este trío. Para ello, lució un vestido azul con dos mangas convertidas en pompones y dos coletas con varias mechas del mismo azul que tanto caracteriza a su personaje.

La intérprete de All About That Bass no tardó en compartir su emoción en las redes sociales. "Mira, mamá. ¡¡Soy modelo!! @ChristianCowan te amo por siempre", señaló.

Y es que la cantante dio vida a la nueva versión de Burbuja por una buena causa. El desfile se llevó a cabo para apoyar la organización benéfica In Her Shoes, presentada en el Día Internacional de la Mujer. Por lo que su propósito es el de dar voz a todas esas mujeres que persiguen tener oportunidades en su día a día.

Y a ti, en caso de lanzar una nueva versión de Las Súpernenas, ¿te gustaría ver a Meghan Trainor como Burbuja? ¡A nosotros nos encantaría!