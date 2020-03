Billie Eilish se convierte en la autora de la canción más escuchada de 2019

Poca gente hay en el mundo que no hay escuchado Bad Guy, al menos una vez en la vida. Y es que esta canción de Billie Eilish, escrita en colaboración con su hermano Finneas, se ha convertido en todo un hit a nivel internacional. No solo lo decimos nosotros, también lo aseguran los números.

Así lo avala un informe realizado por la IFPI, organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, y los datos recogidos por PROMUSICAE. "La canción bad guy de la artista Billie Eilish fue la más escuchada a nivel mundial en 2019", aseguran. De hecho, desde que vio la luz en marzo de 2019, su videoclip está a punto de superar los 800 millones de reproducciones.

El éxito de este tema fue inmediato. El quinto sencillo de su álbum When We All Fal Asleep, Where Do We Go? encabezó las listas de éxitos de más de 15 países en todo el mundo. Y no solo eso, sino que ha sido la canción más buscada en la plataforma de Shazam. Asimismo, se hizo con diversos galardones internacionales, entre ellos los de Grabación y Canción del año en los emblemáticos Premios Grammy. Esto convirtió a Billie en la artista más joven en conseguirlo.

"Billie Eilish ha cautivado al mundo con su increíble voz y sonido, difícil de encasillar en un género. Además, es una artista que en sus letras aborda temas importantes vinculados con la salud mental, lo que claramente encuentra un eco en sus seguidores de todo el mundo. Le deseamos el mayor de los éxitos para esta artista que, sin duda, tendrá otro año destacado", señala Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI.

El éxito de Bad Guy tampoco ha pasado desapercibido en España. En un mercado en el que, tal y como informa Promusicae, lideran las canciones en español, la canción de nuestra protagonista se situó en la posición 23 de la lista anual de temas más vendidos. Aunque fue la tercera más importante de lengua inglesa solo por detrás de Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, y de I Don't Care de Ed Sheeran y Justin Bieber.

Para establecer la lista de las canciones más populares a nivel mundial, la IFPI se basa en las escuchas y visualizaciones en streaming, así como también en las descargas permanentes. De este modo, Bad Guy lidera la lista, seguida de Lil Nas X y su Old Town Road y Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, entre otros.