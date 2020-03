Taylor Swift habla de su debut como directora en ‘The Man’

Además de meterse, literalmente, en la piel de un hombre, Taylor Swift pudo ponerse tras las cámaras y debutar como directora en su videoclip The Man.

La cantante ha contado en un nuevo clip sobre el making-of cómo fue su primera experiencia en el puesto de dirección.

Su deseo era contar con una directora para el vídeo musical, pero explica que no había nadie más disponible para sacarlo adelante en los plazos previstos, aparte de sí misma. "Sabía cómo quería que fuera el videoclip, sabía a quién quería como parte del equipo técnico... ¿por qué no intentar dirigir por primera vez? Al final fue la forma más fácil y rápida de llevarlo a cabo exactamente como yo quería", relata entre risas.

Se rodeó de Rodrigo Prieto que, como pudimos saber gracias a Swift, es el director de fotografía favorito de Martin Scorsese actualmente. "No me creo la suerte que he tenido", comentaba sobre la colaboración del DoP.

La idea que quería plasmar era la reacción de la gente ante un hombre atractivo, rico, joven y arrogante y mostrar cómo es capaz de conseguir aceptación de forma inmediata y el beneficio de la duda. Todo ello de un módo ridículo e idealizado.

En el clip podemos ver a la intérprete de Lover dar indicaciones precisas al reparto y revisar las tomas grabadas junto a todo el equipo. La escena del yate resultó especialmente divertida de filmar, como enseñan las imágenes de este behind the scenes.

Y recordad: níngún hombre ha sido herido durante la grabación de The Man.