Tom Hanks y su esposa dan positivo en el test de coronavirus

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, han dado positivo en el test de coronavirus. Y no estamos hablando del argumento de su nueva peli sino de algo muy real y es que, los virus no discriminan ni entienden de clases. Nadie está a salvo porque, el éxito y el dinero, en esta ocasión, no te eximen de contagiarte.

La pareja se encontraba de viaje en Australia por motivos de trabajo. Estaban allí con temas de producción del biopic que dirigirá Baz Luhrmann sobre Elvis Presley en la que Tom Hanks dará vida al representante del músico. El caso es que, una vez allí comenzaron a encontrarse mal. No ha dudado en recurrir a las redes sociales para contar su historia.

"Hola gente. Rita y o estamos en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos queiban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos", escribió junto a una foto de un guante de látex en un cubo.

"Bien, ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks serán evaluados, observados y aislados durante el tiempo que lo requiera la salud y la seguridad públicas. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos al mundo informado. ¡Cuídense! Hanx!", terminaba diciendo.

Lo mismo en este tiempo de aislamiento empieza a pensar en su próxima gran producción basada en el aislamiento obligado por una pandemia mundial. Las películas de ciencia ficción sobre estos temas ya no parecen tan de ficción en estos momentos y, como suele decirse, hay veces en las que la realidad supera a la ficción.