Zayn Malik, imagen de la línea de joyería de Anwar Hadid, pareja de Dua Lipa

Zayn Malik le está cogiendo el gusto a la moda. El artista se ha convertido en la nueva imagen de la línea de joyas fundada en 2018 por Yoni Laham y Anwar Hadid, el hermano de las modelos Bella y Gigi Hadid.

La elección del cantante para su campaña no ha sido casualidad. Además de ser la pareja de su hermana, Anwar contó a la revista W que él y Zayn llevan siendo amigos durante mucho tiempo y siempre ha apoyado a la marca. "Nos encanta crear con otros artistas en un ambiente natural y cómodo, por lo que nos parecía correcto contar solo con amigos y familiares para este proyecto", añadió el californiano sobre Zayn y Alana O'Herlihy (vieja amiga de sus hermanas y colaboradora de Martyre).

Además, en una entrevista sobre roles de género junto a Gigi para Vogue en 2017, el de Bradford expresó que ambos se prestaban ropa mutuamente. "Me gusta esa camiseta, y si me sienta bien, ¿qué pasa? No importa que sea ropa de chica", afirmó.

La campaña presenta a Malik posando con los anillos, colgantes y pulseras que la marca Martyre ha creado tanto para hombres como para mujeres. Accesorios de moda unisex que buscan ser piezas atemporales, aunando la tradición artesanal y el atractivo de los coleccionistas con la exploración de nuevos conceptos y gusto por la vanguardia.