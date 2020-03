La foto de Ester Expósito en la cama hace arder las redes

Aunque muchos centros educativos han echado el cierre a sus centros por orden del gobierno, lo cierto es que las aulas de Las Encinas, abrirán sus puertas en breve pese al coronavirus. Eso sí, sus alumnos no se contagiarán, por lo menos de esta pandemia. Los suyos son otros problemas.

Allí volveremos a ver a Ester Expósito, una de las actrices que más ha despuntado tras aparecer en la serie. Antes del estreno de la nueva temporada de Élite, la actriz se ha marchado de viaje a México. Sí, ya sabemos que lo de viajar no es lo más indicado en estos momentos, pero ella está haciendo turismo por el país.

Está disfrutando del sol y sus monumentos. La hemos visto por las pirámides de Teotihuacan. “Pensando en la michelada que me iba a tomar nada más bajar💚”, escribía junto a la foto que demuestra que subió hasta la cima.

Allí sigue y, en su modo vacaciones, se ha relajado y ha compartido, incluso, una foto desde la cama, no se aprecia bien en la imagen si en bikini o ropa interior. “☀️🤎”, colocaba junto a la imagen. Y claro, con ese cuerpazo que tiene, las redes han ardido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 12 Mar, 2020 a las 9:50 PDT

“Con esta temperatura matamos el Coronavirus 🔥”, comentaba su amiga Marta Calvín. A lo que ella solo podía contestar con un “te amo♥️”. La también actriz Sara Jiménez aportaba su toque de envidia sana: “Tía basta que envidia 😭 nosotros aquí encerrados xd”. No eran las únicas.

Pablo Rivero: 😍

Guillermo Campra: Ojalá al volver te dejen en el aeropuerto encerrada.

Belén Aguilera: Quéeeeeee💞💞💞💞

Sergio Momo: Girl out here trynna break the internet and shit 👾

Carla Díaz: Eres un pibón increíble