Karol Sevilla, la protagonista de ‘Soy Luna’, sorprende con un radical cambio de look

Karol Sevilla alcanzó la fama gracias a su papel protagonista en la telenovela juvenil de Disney Channel Soy Luna. Con tan solo 15 años se convirtió en la escogida para ser Luna en la ficción mexicana. ¿El resultado? Al igual que las protagonistas de Violeta o Patito Feo, Karol se convirtió en todo un fenómeno de masas.

Desde que la conocimos en la serie, Karol ha lucido su característica melena castaña. Es verdad que a veces ha decidido aclarársela más o menos, jugando con la tonalidad, pero siempre dentro de ese color.

Ahora, la joven ha decidido cambiar totalmente su look, aclarándoselo al máximo y sorprendiendo a sus seguidores y seguidoras de Instagram, donde suma 11 millones de seguidores. ¡Casi nada!

La joven subió una historia en su cuenta, explicando las razones que la han llevado a apostar por un rubio platino.

“Ayer fue un reto grande, personal, porque lo que hice fue algo loco. Y lo loco es que yo siempre fui una persona que buscaba la aprobación de los demás…¿Y saben? Ya me cansé de hacer eso. Quiero hacer lo que me haga feliz”, comienza decir la joven ante la cámara.

Además, añade: “Quiero hacer lo que me haga feliz…La vida es un reto y nunca te quedes en tu zona de confort”. Karol ha decidido tomarse este cambio como una prueba personal, evitando pensar el qué dirá: “Algunos me han dicho que les gustas y otros no, pero saben, siento que es bueno salir de la zona de confort y hacer cosas que tienes ganas pero te da miedo de lo que la gente diga porque buscamos la aprobación de los demás y eso está muy mal”.

Ante las palabras de Karol nosotros solo podemos quitarnos el sombrero y decir “bravo”. Y sí, le queda de fábula.