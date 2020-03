J Balvin plantea a sus seguidores si cancelar el lanzamiento de ‘Colores’, su nuevo álbum

“Mi propio cielo #colores 20 de marzo afuera !!”. Estas palabras eran de J Balvin hace tan sólo un día. Pero, con el panorama de crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, las cosas cambian a cada minuto y la seguridad que tenía hace tan solo unas horas sobre el lanzamiento de su nuevo álbum, ya no es la misma.

Tan solo unas horas después de hacer ese anuncio, empezaron a surgir las dudas. Y es que a medida que los líderes mundiales van exponiendo nuevas medidas y los contagios por coronavirus crecen exponencialmente, los pareceres cambian.

“Mi gente !!! Paramos la salida del álbum colores este 20 de marzo o salimos a dar colores en este momento gris ? Salimos 🙏No salimos 😷 #colores”, escribía hace tan solo unas pocas horas. Las dudas están ahí y ante tanta cancelación o aplazamiento, el colombiano se plantea si este es el mejor momento para lanzar un disco que viene tan cargado de positividad y color.

Ha colgado un vídeo en el que traslada la pregunta a sus seguidores: “Salud mi gente, buena vibra, positivismo, con todo este caos que está pasando del coronavirus les estoy preguntando si sacamos el álbum Colores, o no, si la gente está con la vibra para escuchar Colores, o no están para escuchar Colores. No sé. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cómo se sienten? ¿Paramos el álbum? ¿Esperamos que pase todo esto o salimos con él?”.

En seguida ha recibido un feedback que, casi unánimemente, le piden que continúe sus planes. Muchos sienten que, tal y como están las cosas, lo mejor es seguir adelante y compartir cosas buenas para animar al personal. Nuestro estilista, Pelayo Díaz no dudaba en compartir unos cuantos emojis de ruego: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼. Y los mensajes iban en esa línea.

“Solo tu música puede traspasar fronteras que están teniendo que ser cerradas por seguridad, pero tu música es alegría y es unión, es inclusión, y eso necesitamos ahora, el mundo 🌍 necesita pintarse de colores y eso lo puedes dar tu ✌🏼🧬”.

“Necesitamos llenar de colores estos días 🌈🔥🔥 y pa quitarnos ese virus 🦠 bailando💃🏼”.

“La música es alegría g , algo bueno entre las cosas no tan buenas 🙏🙏👊🏼👊🏼”.

“Claro que necesitamos todos los colores del arco iris. 🌈🧚‍♂️💫🌙💖💖💖🙏💋💕💕💋”.

“COLORES PA LOS HOGARES mientras pasa la tormenta 🙏🏻”.

“Hay que ir en contravia de un pánico colectivo. El mundo necesita en este momento de luces y sombras es una luz grande que ilumine el mundo y le dé colores. Debes seguir con tu fecha programada. Estratégico mijo. @jb”.

“Si lo sacas ya tenemos qué perrear en cuarenteeena SUELTALO”.

De momento, Balvin no ha confirmado, finalmente, qué decisión va a tomar. Pero si sigue el consejo de sus seguidores, la semana que viene tendremos un buen chute de color.