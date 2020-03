Cristina Pedroche: “No me apetece hacer nada, solo comer”

“Ahora es tiempo de quedarse en casa, leer, ver series y películas, hacer yoga e intentar estar tranquilos. También voy a intentar seguir subiendo cosas por aquí para el que quiera entretenerse un poco, y si queréis también subiré algunos ejercicios de yoga para que podáis hacer en estos días y así tratemos de encontrar más paz. Recomendadme pelis, series...Y así lo dejamos aquí escrito para todos. ❤️ #YoMeQuedoEnCasa”. Con estas palabras, Cristina Pedroche nos dejaba claro que ella, como el resto de ciudadanos y ciudadanas, se queda en casa.

En seguida le han llegado propuestas: Outlander, Peaky Blinders, Locke & Key, You, Bates Motel, Élite… Todavía no ha dicho por cuál se ha decidido. Pero, una de las cosas que más ha llamado la atención de su encierro, es el pijama que lleva puesto. “UNICORNIO POWER!!!!! 💖💖”, comentaba Aless Gibaja. “Oiiiiiiiiiiiiiiiii quiero uno de esos💘😍♥️”, añadía Laura Matamoros.

Y es que estos días, somos muchos los que no nos quitamos el pijama. Tanto encierro, con tiempo para ir a la nevera a picotear y poco espacio para hacer ejercicio, nos avisa de que, una vez que podamos salir a la calle, ya podemos ponernos las pilas para recuperar la forma física.

Pedroche, no va a esperar al fin de la cuarentena. Ya se lo pedían sus seguidores, le tocaba compartir ejercicios de yoga para que todos, desde su casa, pudiera emular sus difíciles posturas. Por fin se ha decidido y se ha puesto en marcha para alegría de sus seguidores, aunque eso no significa que esté en su mejor momento.

“No me apetece hacer nada, solo comer.🤦🏽‍♀️ Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola 🤣🤣🤣”, aseguraba. Así que, se ha quitado el pijama y se ha quitado la vaguería de encima. ¿Te apuntas?