3 de 10 The Boss también comenzó su carrera musical siendo un adolescente y militó en varias bandas antes de lanzar su carrera en solitario (The Castiles, Earth and Seteel Mill,…). Ha vendido, a lo largo de su carrera, 65 millones de discos en Estados Unidos y más de 120 en todo el mundo. Además, diez de sus álbumes han sido número uno en ventas. Springsteen sigue siendo un icono al frente de su E Street Band, con la que conquista a sus fans de toda la vida gracias a sus letras comprometidas y esa voz (asegurada, por cierto) tan característica.