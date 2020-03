Jesús Gabriel, ganador de ‘Prodigios’: Me enorgullece que me llamen el Pavarotti caribeño”

La segunda edición de 'Prodigios' en TVE tuvo un claro ganador: Jesús Gabriel, también conocido como "el Pavarotti caribeño".

El niño de 11 años, natural de Venezuela, dejó tan sorprendida a Ainhoa Arteta que ésta le regalo un pañuelo del mismo Pavarotti.

Finalmente, el pequeño se impuso a los ganadores del resto de disciplinas (danza e instrumental) cantando "O sole mío" y se alzó con el premio.

No sin antes dedicárselo a su madre: "Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha votado y, sobre todo, a mi madre que es quien me ha ayudado".

De todo ello hablamos con Jesús Gabriel:

¿Te esperabas ganar 'Prodigios'?

La verdad es que no me esperaba ganar 'Prodigios' porque todos mis compañeros eran grandes músicos, increíbles.

Creo que gané porque trabajamos muy duro en el programa.

Ainhoa Arteta te regaló un pañuelo de Pavarotti, ¿lo guardas?

Si, junto a todas las cosas de suerte que guarda mi madre: cosas de mi abuelo, mi escayola firmada...

¿Con quién te has llevado mejor del jurado: Ainhoa Arteta, Nacho Duato o Andrés Salado?

Con los tres y con Boris Izaguirre también. Él siempre nos hacía bromas.

Te llaman el "Pavarotti caribeño", ¿te gusta que te llamen así?

Sí, me enorgullece pero quiero que me reconozcan como Jesús Gabriel.

¿Cómo te empezó a interesar la lírica?

Me empezó a gustar porque nací en una orquesta. Siempre vía los violines, los coros y como mi madre daba clase a los coros algo dentro de mí dijo: "Quiero ser un gran músico".

Mi madre empezó a darme clases desde pequeñito y todavía sigue dándome clases y es la mejor del mundo. Me apoya en todo.

¿Qué música escuchas en casa?

Siempre escucho música de los 70, 80 y 90. Me gusta mucho el rock británico como Los Beatles.

No escucho música actual.

¿Qué planes tienes para tu futuro?

No quiero presentarme en otros programas porque tienen otros formatos que no me llaman tanto la atención, les gusta más la música actual.

Quiero seguir formándome porque mi meta es llegar lejos y siempre prepararme para eso.

¿Te gustaría seguir la carrera de Pavarotti?

Sí, la verdad, porque es uno de mis referentes como Plácido Domingo y Juan Diego Flores.

Lo importante es ser humilde y carismático.