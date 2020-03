Alejandro Sanz y Juanes, más cercanos que nunca en #LaGiraSeQuedaEnCasa

No, no podemos ir a conciertos porque se han cancelado en medio mundo debido al coronavirus. Pero eso no nos deja sin música en directo. Gracias a las redes sociales, el aislamiento y el encierro se viven de otra manera. Seguimos conectados y seguimos disfrutando de música en vivo.

Alejandro Sanz y Juanes son dos de los artistas que han tenido que suspender sus giras, pero han querido hacer un regalo a sus seguidores que están encerrados en casa como ciudadanos responsables que siguen las recomendaciones. Se han juntado para ofrecer un concierto improvisado y que nada tiene que ver con las producidas puestas en escena de sus conciertos habituales.

Este domingo se reunieron (sí, vale que aconsejan no hacer reuniones de amigos, pero había un buen motivo) para compartir algo más que música. Con #LaGiraSeQuedaEnCasa nos convirtieron en cómplices de su reunión de amigos en la que la improvisación y la naturalidad fueron la tónica general.

Si no recordaban la letra no era importante, si había que parar y empezar de nuevo, se hacía. De esta manera pudimos verles en su faceta más de andar por casa y con una cercanía que solo se muestra cuando uno está cómodo entre los suyos.

Un concierto desde Miami al mundo con constantes referencias a la situación que estamos viviendo. “Un saludo a la gente que está en sus casas. Esto ha sido una pequeña idea de llevarles a casa un poco de música, de entretenerles un rato, de eso se trata. Se han suspendido todos los conciertos, todos los eventos multitudinarios y, por eso, queremos acompañarles de alguna manera para hacerles más llevadera esa estancia en la casa”, arrancaba Alejandro Sanz.

“Recuerden que es muy importante quedarse en la casa, no solo por su salud, sino por la salud de los demás, así que, vamos a estar cantándoles un rato”, añadía.

Y arrancaron con una versión de Lo que yo quiero de Joaquín Sabina. Luego fueron intercalando temas emblemáticos de ambos cantantes, El trato, Mi persona favorita, Viviendo deprisa o Corazón partío de Alejandro Sanz y Para tu amor, Es por ti, A Dios le pido o La camisa negra de Juanes.

“Es responsabilidad de todos, sobre todo los mayores, los abuelos, son los que más pueden sufrir con lo que está ocurriendo. Hay que tener bastante cuidado”, pidió Juanes que andaba especialmente preocupado por este grupo de riesgo.

“Miami Vice parece la feria de Jerez, todos ahí, y eso no puede ser. Hay que ser responsables”, aseguró Alejandro, “no son vacaciones”. Pese a la seriedad del momento que estamos atravesando, el madrileño quiso aportar su sentido del humor y quitarle hierro al asunto.

Tampoco quiso olvidarse del gesto que ha tenido el país con los que están dándolo todo en esta crisis: “Ayer hicieron una cosa en España muy bonita, que salieron todos a aplaudir a los balcones, a los servicios sanitarios y a la gente, reponedores, gente que está en los supermercados, policías, bomberos, conductores de ambulancias y, toda la gente que está ahí luchando y trabajando el doble. Les mandamos un abrazo enorme desde aquí y hacemos el trato, nos quedamos en casa”.

Entre canción y canción se mostraron tal y como son, bromearon sin cesar y contaron anécdotas como que la guitarra con la que estaba tocando Alejandro era “la primera guitarra que yo pagué con el sueldo que me daban los fines de semana. Creo que es del 84”.

Juanes, quizás, se puso un poco más filosófico: “a mí lo que me hace pensar todo esto es que damos muchas cosas por hecho y, de repente, pasa esto y no estamos preparados para algo así. Es una manera de mirarnos hacia dentro y reflexionar sobre cuáles son los verdaderos valores de nuestra vida”.

Y si arrancaron con una versión, terminaron con otra, Burbujas de amor de Juan Luis Guerra. Y sí, fueron muchos los que quisieron agradecerlos ese oasis en este encierro tan traumático para muchos.