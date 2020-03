Beret, a voz y guitarra durante su encierro

“Guitarra para los días grises”. Con estas palabras que compartía hace unos días Beret, ya nos dejaba claro en qué iba a emplear su tiempo de encierro. Lo suyo es la música y no va a abandonarla en estos tiempos complicados. Desde hace tres días no se separa de la guitarra y no ha dudado en compartir algunos de esos momentos con todos a través de las redes sociales.

Es uno de los tantos artistas afectados por esta situación de alarma que ha tenido que cancelar conciertos. Ya ha anunciado que el próximo miércoles comunicará cuáles son los conciertos aplazados y cuáles son las nuevas fechas previstas.

Mientras, nos va ofreciendo su propio concierto virtual, tema a tema y tan solo con voz y guitarra, como se defienden las buenas canciones. Sentado en una hamaca, en el jardín de casa y la piscina de fondo, el sevillano empezaba el recital con Bye Bye.

Una canción que habla de superar los malos momentos: “Nada, no me pasa nada.Solo que no me apetece ver como sigo con mala cara. Yo sé que la vida es a veces muy jodida, pero yo ya he salido de la cama. ¿Qué dices? Ven, parece que la vida está diciendo ven". Esto dice la letra que viene muy al pelo de los acontecimientos de actualidad. Marwan no dudaba en compartir con él unos cuantos corazones rojos.

Ya dentro de casa ha vuelto a coger la guitarra p ara interpretar Me mata, otra de sus canciones con tintes románticos. “Tú sí que me matas, pero de amor con tu música 😍😍😍”, decía un seguidor. Eran muchos los que jugaban con las palabras y aseguraban que lo que de verdad mata es el coronavirus, pero es momento de escuchar música y evadirse por un rato.

Parece dispuesto a acompañar a sus seguidores en estos momentos difíciles y les ha preguntado qué canción suya quieren que cante. Y ante el aluvión de respuestas ha encontrado una opción: Ojalá.

“Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo. Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar”, dice la canción. Una vez más, palabras que cobran una nueva interpretación en estos complicados momentos.

Seguro que seguirá compartiendo temas porque el encierro va para largo.