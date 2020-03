Vin Diesel anuncia que va a grabar un álbum musical

Dentro de poco podríamos ver a Mike Toretto reconvertido en vocalista. Vin Diesel, la estrella protagonista de Fast & Furious, reveló durante una entrevista en el late night de James Corden, The Late Late Show with James Corden, que estaba preparando un álbum musical.

Diesel presentaba su último estreno, Bloodshot, cuando Corden le preguntó por una foto en la que el actor aparecía frente a los micrófonos de un estudio de grabación.

"Dime realmente si va a haber un álbum de Vin Diesel", le preguntó sin concesiones, a pelo. Inmeditamente él se puso en pie y gritó: "¡Sí, lo va a haber!". El público estalló en aplausos.

Diesel explicó después que el detonante para pasarse a la música fueron sus hijas. "A ellas les encanta cuando canto. Es como J. R. R. Tolkien, que empezó contándole historias sobre hobbits a sus pequeños y después escribió El señor de los anillos. ¡Yo tengo algo de eso dentro!", exclamó el artista.

Al parecer este álbum original estará dedicado a sus hijas, ya que ellas no pueden ver aún las películas de Fast & Furious por su violencia y lenguaje ni otros trabajos en los que ha aparecido Diesel, como la misma Bloodshot o la saga xXx.

"No hay nada como ver a mi niña de cuatro años cantando las canciones que me escucha tocar. Es la cosa más bonita del mundo", confesó, visiblemente emocionado. "Ella no puede ver algunas de mis películas...".

Aún no sabemos cuándo podremos escuchar este álbum ni qué tipo de música será, aunque sí es fácil hacerse a la idea de la voz que tiene Diesel cantando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 14 Feb, 2020 a las 12:11 PST

En 2013 se hizo viral su versión de Stay de Rihanna y este mismo 2020, durante el Día de San Valentín, publicó en Instagram su versión personal de Someone you loved de Lewis Capaldi.

Además, participó junto a Charlie Puth en el hermoso tributo-homenaje a su amigo Paul Walker, estrella de Fast & Furious fallecida en un accidente de tráfico en 2013.