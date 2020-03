La cancelación temporal de conciertos, salidas de discos y eventos tiene a los artistas un poco tristes. Muchos de ellos están ocupando su tiempo dando conciertos desde sus casas y regalando sus directos a través de Instagram a todos los seguidores. Maluma, que ha tenido que posponer los conciertos de su gira, ha optado por estrenar un tema y hacer más amena la espera a todos los que le apoyan.

"#QueChimba! "La guaracha mijo, la guarachaaaa... AVAILABLE NOW ESTO SE VA MUNDIAL", anunciaba Maluma en sus redes sociales. Y es que, este temazo no es nuevo, pues fue todo un éxito en el Festival de Barranquilla, en Colombia.

Maluma sorprende con ‘Que Chimba’, un éxito colombiano que no pararás de bailar

Que Chimba lleva casi un millón y medio de visualizaciones en YouTube, en apenas tres días desde su lanzamiento, y parece haber encantado a todos sus seguidores. Ahora, ¡a bailar la guarachaaa!

Maluma llevaba varias semanas ofreciendo su 11:11 Maluma World Tour y tenía previstos 14 conciertos por Europa que ha tenido que cancelar, por ahora, debido al coronavirus. Directos que iban a pasar por Barcelona, Madrid y Londres, entre otras localidades, y que próximamente informará cuando se retomarán y cómo poder cambiar, devolver o comprar las entradas. Mientras tanto, paciencia y a disfrutar de su música sin movernos mucho de casa.