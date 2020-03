Jorge, de ‘MasterChef’, pide perdón: “He sido un ignorante”

Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de MasterChef, está siendo uno de los protagonistas de esta semana. ¿La razón? Él también se ha pronunciado sobre la crisis del coronavirus, pero sus palabras no han sido bien recibidas en las redes sociales.

"Me estás diciendo que el trabajador tiene que estar así en casa parado, quieto, cobrando... ¿Y los empresarios tienen que estar en su casa, parados, pero pagándoles a los trabajadores? ¿Eso cómo va a ser?". Esto fue lo que dijo el cocinero, reflexionando sobre algunos de los escenarios que tenían que hacer frente los empresarios por la crisis del coronavirus.

Estas declaraciones le valieron para ganarse algunos detractores recibiendo un aluvión de críticas tanto en Twitter como en Instagram. Sin embargo, de los errores se aprende y Jorge ha querido volver a utilizar su altavoz en redes para disculparse con todas esas personas que se hayan podido sentir ofendidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Brazález López (@jorgemchef5) el 16 Mar, 2020 a las 5:36 PDT

"Mi comentario tan desagradable y tan desafortunado del otro día. Siento haber sido tan ignorante a nivel político. Para nada era mi intención. Esa versión mía está muy lejos de los valores que me han inculcado mis padres trabajadores", ha explicado, muy afectado, en un vídeo que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 200.000 seguidores.

Además, Jorge acompaña el vídeo con un extenso texto en el que se explica un poquito más: "Os quiero pedir disculpas si no me supe expresar como hubiese querido y os sentisteis ofendidos. Estamos todos sumidos en una situación muy difícil que nos obliga a adaptarnos a velocidad de vértigo, y que no nos da tiempo ni de asimilar. Las personas estamos sufriendo. Nuestras familias sufren".

Y añade: "Los negocios cierran y con ello sufren las familias y los trabajadores que vivimos de ellos. De las decisiones que nos veamos todos obligados a adoptar ahora dependerá el futuro de nuestro país. Pero vamos a salir de esta. Juntos. Poniendo por delante, siempre, primero la salud".