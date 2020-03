Chris Martin versiona a David Bowie en un concierto en redes sociales

Cada vez son más los artistas que se están sumando a diferentes iniciativas para tocar y compartir su música con sus seguidores. Tienen que hacerlo a través de las redes sociales para respetar las recomendaciones y no salir de casa.

Uno de ellos es Chris Martin, el cantante de Coldplay, que ha emitido un directo a través de su Instagram en el que, además de cantar algunos de los grandes clásicos del grupo, ha hecho una versión de uno de sus grandes ídolos, David Bowie, y ha contestado las preguntas de sus fans.

“Estoy solo en mi casa, se supone que estaría con los otros integrantes de Coldplay, pero están atascados en diferentes países por lo que no podemos tocar juntos. Así que estoy a su servicio durante los próximos 27 minutos”, empezó el músico, saludando a todos los fans que se conectaban para verle.

Acompañado por una guitarra y su teclado, interpretó temas de Coldplay como Green eyes, Trouble, Viva la vida, Clocks, además de leer algunos comentarios en donde contestó algunas de las preguntas formuladas. “Es extraño porque nadie va a ningún lado”, indicó. “Lo mejor que se puede hacer es estar quieto, estar en casa y sin mucho pánico”, continuaba. "Siento que estoy en Celebrity Big Brother", bormeaba mientras veía que la multitudinaria quedada 'online' llegaba ya a los 50.000 espectadores.

#TogetherAtHome Chris Martin

"Quizás el 11 de septiembre fue la última vez que sentí que estábamos todos juntos", decía Martin sobre la pandemia,refiriéndose a sus compañeros de banda. Además aceptó peticiones de los asistentes, cantó Yellow y tuvo tiempo para recordar algunas anécdotas de David Bowie, uno de sus grandes referentes. De hecho, también interpretó una versión de Life on Mars, el emblemático tema del Duque Blanco, deteniéndose en el coro y bromenando porque era demasiado temprano para que su voz alcanzara esa octava. Continuó hasta cerrar con Fly on al mandar saludos a países de Latinoamérica, dedicándoles algunas frases en español.

La iniciativa forma parte de Together at Home, una campaña en colaboración entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen. Con ella pretenden recaudar 675 millones de dólares durante todo el mes de abril para ayudar a frenar los efectos del COVID-19.

Al final de la transmisión, Martin anunció que John Legend sería el próximo artista en participar en Together, at Home: "Es un pianista real que no necesita fuegos artificiales para tocar", dijo.